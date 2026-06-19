Doi bărbați, condamnați la închisoare pentru tâlhărie: au atacat victima cu un cuțit, provocându-i leziuni în regiunea feței

Un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 44 de ani au fost găsiți vinovați de tâlhărie, informează Procuratura Generală într-un comunicat. Instanța de judecată le-a stabilit inculpaților pedepse de 9 ani și, respectiv, 8 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit materialelor cauzei, la data de 6 iunie 2025, la miezul nopții, inculpații, au atacat un bărbat în vârstă de 27 de ani, în apropierea gării feroviare din municipiul Chișinău.

„Aceștia i-au cerut țigări și bani, iar ulterior, unul din ei i-a aplicat victimei lovituri și l-a amenințat cu un cuțit. În urma agresiunii, victima s-a ales cu leziuni în regiunea feței, iar vestimentația acesteia a fost deteriorată. Celălalt inculpat în vârstă de 44 ani se afla în apropiere, la o distanță de aproximativ 2-3 metri de locul altercației, având rolul de a intimida victima. Ulterior, în mod deschis, tânărul a sustras două telefoane mobile din buzunarul victimei, pe care le-a transmis celui de al doilea inculpat”, se arată în comunicatul Procuraturii.

În ședința de judecată, tânărul și-a recunoscut parțial vina și a declarat că îi pare rău de cele comise. Bărbatul nu și-a recunoscut vina, susținând că nu a intervenit în conflict.

Inculpații nu sunt la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnați: tânărul pentru furt, jaf și răpirea unui mijloc de transport, iar bărbatul – pentru furt și șantaj.