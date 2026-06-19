„Au ieșit la plimbare”, dar „nu s-au mai întors acasă”: Patru copii, găsiți nevătămați de Poliție după o noapte de căutări

Patru copii, cu vârstele de 10 și 13 ani, au ieșit la plimbare în seara zilei de 18 iunie, în parcul din satul Șaptebani, raionul Rîșcani, și au dispărut. În dimineața de 19 iunie aceștia au fost totuși găsiți nevătămați, anunță Poliția.

După ce au ieșit la plimbare, minorii nu s-au mai întors acasă, iar pe parcursul nopții o rudă a unuia dintre ei a alertat Poliția din Rîșcani, anunțând că nu le cunoaște locul aflării.

„Imediat după primirea sesizării, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus mobilizarea efectivului pe alarmă, fiind antrenate toate forțele necesare pentru desfășurarea operațiunilor de căutare”, a informat Poliția.

După mai multe ore de căutări, în jurul orei 07:00, cei patru copii au fost găsiți între localitățile Șaptebani și Camenca, raionul Glodeni. Potrivit oamenilor legii, minorii sunt în afara oricărui pericol, nu au fost victime ale vreunei infracțiuni, iar starea lor de sănătate este bună.