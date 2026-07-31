Doi bărbați, cercetați penal după ce au prins și ucis ilegal un mistreț în pădurea din Condrița

Oamenii legii au documentat un caz de braconaj, după ce au fost sesizați de pădurarul din Condrița despre un caz de vânat ilegal, a anunțat vineri, 31 iulie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

La fața locului, oamenii legii au identificat doi bărbați, de 27 și 51 de ani, care au capturat, prin intermediul unor capcane amplasate în pădure, și ulterior au ucis un mistreț, metodă interzisă de lege.

„Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților și în maşina utilizatǎ de aceștia, de unde au ridicat patru arme de vânătoare, două camere video folosite pentru monitorizarea vânatului, două cuțite de vânătoare, un ferăstrău, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală”, a scris IGP.

Armele au fost expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate.

Cei doi bărbați sunt cercetați penal pentru vânat ilegal, infracțiune sancționată de lege cu pedeapsa de până la 3 ani de închisoare.

Poliția reamintește că vânătoarea este permisă doar în condițiile prevăzute de lege, în perioadele și în zonele autorizate, cu respectarea strictă a normelor legale.