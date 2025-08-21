Doi bărbați au încercat să introducă în țară produse alimentare în cantități comerciale, fără a le declara

Doi cetățeni ai R. Moldova, cu vârstele de 39 și 57 de ani, riscă să fie sancționați, după ce au încercat să introducă în țară produse alimentare, în cantități comerciale, fără a le declara în cadrul controlului vamal, potrivit Serviciului Vamal.

Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Leușeni, după ce au supus verificărilor de specialitate mijloacele de transport conduse de cei doi bărbați, care se deplasau din Belgia și Germania.

„Chiar dacă, inițial, șoferii au comunicat că transportă doar bunuri de uz personal, în compartimentul destinat bagajelor au fost depistate dulciuri, cafea și alte produse alimentare, în cantități comerciale, nedeclarate autorității vamale”, scrie în comunicatul Serviciului Vamal.

Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele riscă să fie sancționate contravențional.