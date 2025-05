Dodon, prezent la lansarea unei cărți cu propagandă sovietică, organizată de „compatrioții ruși” și scrisă de foștii lui consilieri

Pe 5 mai, la Chișinău a fost prezentată cartea „Fotocronică: Moldova în Marele Război de Apărare a Patriei 1941-1945″. La eveniment au fost prezenți mai mulți exponenți politici și civici pro-ruși, dar și ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov.

Autorii cărții sunt fostul consilier prezidențial, Boris Shapovalov și fostul ministru al apărării Victor Gaiciuc. La eveniment a fost prezent și nașul unuia dintre fii lui Gaiciuc, fostul președinte al R. Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Ofițerilor din R. Moldova, membrul căreia este unul dintre autorii cărții, Boris Shapovalov și Comitetul Național de Coordonare „Victoria”, liderul căreia este Alexei Petrovici, în trecut decorat de Dodon.

„Șeful Clubului Istoric-Patriotic Rus” și apărătorul nostalgiei sovietice

Alexei Petrovici este și președintele Consiliul de Coordonare al Compatrioților Ruși (CCCR), șeful Clubului Istoric-Patriotic Rus și reprezentant al Societății Militare-Istorice Ruse în R. Moldova.

Activistul pro-rus, Alexei Petrovici/ Foto: Telegram

Pe site-ul CCCR sunt indicate mai multe pagini oficiale ale Rusiei, precum ministerul rus al Afacerilor Externe. La fel, sunt indicate următoarele site-uri:

Fundația „Russkii mir” – „Lumea rusă”, creată în 2007, în baza decretului lui Vladimir Putin, cu scopul „a susține și promova limba rusă în lume, de a consolida poziția acesteia ca limbă de comunicare internațională și instrument cheie pentru creșterea importanței Federației Ruse în spațiul umanitar global”).

Societatea Istorică Militară Rusă – creată prin decretul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin din 29 decembrie 2012, cu scopul de a consolida forțele statului și societății în studiul trecutului militar-istoric al Rusiei, „de a crește prestigiul serviciului militar și de a promova patriotismul”. Președintele societății, Vladimir Medinski este reprezentantul special al președintelui rus.

Mișcarea de căutare a Republicii Moldova – o inițiativă pentru căutarea, identificarea și localizarea mormintelor militare din „Marele Război de apărare a Patriei” și pentru restaurarea numelor și soartei soldaților „Armatei Roșii” căzuți în război. În 2010, după o pauză de peste 25 de ani, mișcarea a fost reluată de Clubul Istoric și Patriotic Rus și detașamentul de căutare „August”, operând în cadrul proiectului memorial militar „Pas spre victorie”.

Fundația pentru Sprijinirea și Apărarea Drepturilor Compatrioților Locuitori în Străinătate a fost creată prin decretul al președintelui Federației Ruse și a început să funcționeze din ianuarie 2012. Fondatorii Fondului sunt Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și Agenția Federală „Rossotrudnichestvo”.

Consiliul Mondial de Coordonare al Compatrioților Ruși care Locuiesc în Străinătate – funcționează conform legii „privind politica de stat a Federației Ruse în relație cu compatrioții din străinătate”, semnată la 24 mai 1999).

Într-o anchetă din 2024 a Centrului de Investigații Jurnalistice se menționa că Petrovici este partener al Pravfond, organizație de stat fondată de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și acuzată de propagandă și practici de război hibrid în Occident. Printre activitățile de bază ale lui Petrovici ar fi „justificarea deportărilor sovietice din Moldova, incriminarea României pentru foametea din 1946-1947, diseminarea dezinformărilor pro-Kremlin despre cursul de integrare europeană al Republicii Moldova și relații cu gruparea criminală Șor”.

Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov/ Sursa: Captură de ecran

Decorat pentru „educarea tinerei generații în spiritul patriotismului”

În 2019, în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1148 din 12 aprilie 2019, pentru „contribuția la conservarea patrimoniului militar-istoric, meritele în educarea tinerei generații în spiritul patriotismului și activitățile publice active, premiile de stat ale Republicii Moldova au fost acordate unui număr de 11 persoane – membri ai organizațiilor publice de căutare „August” și Clubului Istoric-Patriotic Rus”. Premiile au fost înmânate pe 25 iulie 2019, în cadrul unei ceremonii susținute de președintele de atunci al R. Moldova, Igor Dodon.

Alexei Petrovici și Igor Dodon la ceremonia de oferire a ordinului/ Captură de ecran

Petrovici a primit Ordinul Credință Patriei, clasa III.

În decembrie 2020, pe site-ul Președinției apare un comunicat de presă despre întrevederea pe care a avut-o Dodon cu Petrovici.

„Interlocutorii au făcut totalurile anului 2020, în special, al jubileului de 75 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei, pe segmentul organizării evenimentelor cu caracter istoric și cultural. Igor Dodon a mulțumit domnului Alexei Petrovici și tuturor activiștilor și voluntarilor, care depun eforturi enorme pentru păstrarea memoriei istorice în țara noastră. De asemenea, părțile au discutat despre planurile pentru anul viitor. Interlocutorii au menționat necesitatea de a continua activitățile în vederea educației patriotice a tinerilor și a păstrării memoriei despre eroii căzuți. Este preconizată continuarea restaurării complexelor memoriale militare, publicarea cărților, precum și combaterea falsificării istoriei”, a remarcat Președintele țării”, se arată în comunicatul din 2020.

Alexei Petrovici și Igor Dodon la Președinție/ Sursa: Președinția R. Moldova

Până la participarea la evenimentul de prezentare a cărții în luna mai 2025, subiectul cărților istorice a fost și anterior în vizorul activistul pro-rus Petrovici.

„În R. Moldova va apărea un manual de Istorie pentru clasa a XII-a, care justifică criminalii naziști și participarea României în cel de-al Doilea Război Mondial de partea Germaniei naziste”, au transmis mai multe pagini web și canale de Telegram și Facebook, făcând referire la afirmațiile activistului pro-rus Alexei Petrovici. Acesta a declarat că manualul nu conține „niciun cuvânt despre crimele criminalilor naziști”.

Conform portalului StopFals, informațiile sunt false. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în prezent nu se pune în discuție editarea unor manuale noi de Istorie. Manualul la care fac referire sursele care dezinformează este, de fapt, pe băncile instituțiilor de învățământ începând din 2024, și nu justifică nazismul sau crimele naziștilor. Acesta a fost elaborat de istorici cu cele mai înalte titluri științifice și aprobat de MEC, fiind asigurată corectitudinea științifică a conținutului. Manualul conține și informații despre genocidul evreilor și romilor pe teritoriile românești în cel de-al doilea Război Mondial, a scris StopFals în ianuarie 2025.

„Alexei Petrovici este un așa-zis activist civic, aflat în siajul Kremlinului, un nostalgic după trecutul sovietic. Petrovici deține și cetățenia rusă, pe lângă cea a Republicii Moldova. Atât pe rețelele sociale, dar și în spațiul public se manifestă ca un antieuropean, contribuind la amplificarea dezinformării legate de integrarea R. Moldova în UE”, scrie Mirotvorets.info.

„Expertul Eurasiei” care l-a consiliat pe Dodon și a îndemnat cetățenii să-l voteze la prezidențiale

Un alt autor al cărții prezentate recent este Boris Shapovalov. Acesta are articole pentru site-ul rus „EurasiaExpert”, în care sunt enunțate mai multe narative de propagandă rusă sau dezinformări, printre care sunt: „Moldova este pregătită pentru a deveni o colonie a Uniunii Europene”, „autoritățile folosesc recensământul pentru a româniza Moldova”, „în țară sunt impuse valorile netradiționale”, „autoritățile provoacă o agravare a relațiilor diplomatice ruso-moldovenești”.

Boris Shapovalov pe pagina „EurasiaExpert”

„Credem că în această lucrare am imortalizat memoria soldaților sovietici și am creat un fel de panteon al eroilor. Credem că am făcut o treabă uriașă și foarte importantă. Am folosit surse de încredere care nu pot fi infirmate”, a declarat unul dintre autorii cărții, Boris Șapovalov.

În septembrie 2020 a apărut un articol publicat de KP, unde Shapovalov în text deschis îl susținea pe Dodon la alegerile prezidențiale din acel an și încerca să convingă cititorii să-i urmeze exemplul.

„Am participat activ la prima campanie electorală prezidențială a lui Igor Dodon, în 2016, și nu regret deloc că l-am susținut atunci (…) I-am cerut în repetate rânduri ajutorul în rezolvarea diverselor probleme sociale semnificative, iar Igor Dodon nu a refuzat niciodată (…) Susțin nominalizarea lui Igor Nicolaevici pentru un al doilea mandat prezidențial și fac apel la cunoștințele, prietenii și colegii mei să-i susțină candidatura la alegeri”, a declarat Shapovalov în septembrie 2020.

În perioada anilor 2017-2020, Boris Shapovalov a fost membru al Consiliului Societății Civile pe lângă președintele R. Moldova de atunci, Igor Dodon.

Victor Gaiciuc, un alt autor al cărții a fost ministru al Apărării în perioada 2001-2004, fiind demis printr-un decret semnat de către Vladimir Voronin, care a invocat „numeroase infracţiuni atestate în urma controalelor efectuate, inclusiv furtul muniţiilor şi armamentului din dotarea Armatei Naţionale şi persistenţa fenomenului aşa-numitelor relaţii neregulamentare în mediul militar sunt mărturii ale activităţii ineficiente a Ministerului Apărării şi a Serviciului Informaţii şi Securitate”.

Victor Gaiciuc, Igor Dodon, Boris Shapovalov și Alexei Petrovici/ Sursa: Telegram

Gaiciuc a mai ocupat funcția de ministru între 9 noiembrie 2020 – 6 august 2021 și 14 noiembrie 2019 – 16 martie 2020.

ZdG a scris anterior că Igor Dodon este finul de cununie al unuia dintre cei doi copii ai lui Victor Gaiciuc.

Dodon, naş de cununie în „AFACEREA CU AURUL”

În 2020, fostul ministru al Apărării și consilier în domeniul apărării şi securităţii naţionale în cadrul președinției lui Dodon, Victor Gaiciuc, a primit titlul de „general de divizie”, oferit de Igor Dodon „în semn de merite deosebite față de Armata Națională”.

Victor Gaiciuc, ex-ministru al Apărării/ Sursa: Telegram

În perioada cât a fost ministru al Apărării, funcție din care a fost eliberat luni, 16 martie, împotriva lui Gaiciuc a fost depusă o moțiune de cenzură, însă a fost respinsă de Biroul Permanent al Parlamentului. Blocul ACUM l-a acuzat pe acesta că a elogiat mercenarii din Donbas și a susținut agresiunea rusă împotriva Ucrainei într-o declarație făcută anterior în spațiul public, sfidând integritatea teritorială a Ucrainei.

Pe 3 mai, Igor Dodon, împreună cu ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, și mai mulți deputați a participat la „ceremonia de înhumare a osemintelor a 22 de soldați din Armata Roșie căzuți în lupta pentru eliberarea Moldovei de fascism”, la Complexul Memorial “Capul de Pod Șerpeni”. La eveniment a participat și Victor Gaiciuc, Alexei Petrovici și Boris Shapovalov.

Soldații au fost descoperiți în urma expedițiilor de căutare ale detașamentului „August” și ale Clubului istoric și patriotic rus, în anii 2024–2025.