LIVE TEXT Armata rusă a atacat clădirea Poliției din Șostka, peste 20 de angajați au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1477

UPDATE 21:45 În dimineața zilei de 11 martie, trupele ruse au atacat sediul Poliției regionale din Șostka, regiunea Sumî, rănind peste 20 de angajați. Informația a fost comunicată de ministrul de interne al Ucrainei, Igor Klîmenko, în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit Suspilne Sumî.

„În această dimineață (a avut loc, n.r.) un atac cu drone asupra sediului poliției regionale din Șostka. Clădirea a fost distrusă. Peste 22 de angajați au fost răniți”, a declarat Klimenko.

De asemenea, pentru Suspilne, primarul Mykola Noha a precizat că, în urma atacului rus, au fost avariate două clădiri administrative, patru autovehicule și trei clădiri rezidențiale.

UPDATE 16:25 La Cernăuți, în timpul efectuării autopsiei, medicii legiști au descoperit o grenadă în corpul unui militar ucrainean decedat. Trupul neînsuflețit fusese returnat din Rusia în cadrul unui schimb de militari căzuți pe front. În trecut au mai fost găsite dispozitive explozive asupra trupurilor returnate de Rusia, însă este pentru prima dată când o grenadă este descoperită chiar în interiorul corpului. Despre acest caz a relatat pentru postul public ucrainean șeful Biroului regional de expertiză medico-legală, Victor Bacinski, citat de Hromadske.

Din cauza riscului de explozie, specialiștii care efectuau autopsia au fost evacuați.

Potrivit șefului Biroului regional de expertiză medico-legală, în majoritatea cazurilor explozibilii erau găsiți în buzunarele uniformelor. Dispozitivul ar fi pătruns prin cavitatea abdominală, a traversat corpul și a rămas sub coapsa dreaptă, fără să explodeze, a povestit acesta.

„Grenada a fost transportată la un poligon și detonată acolo. Ar fi putut exploda chiar în morgă. Din cauza unor astfel de situații, în mod normal mai întâi intervin salvatorii, iar abia apoi lucrăm noi. Este o procedură foarte serioasă, însă de această dată nu s-a stabilit imediat că în corp se află un dispozitiv exploziv”, a adăugat acesta.

În cadrul ultimei operațiuni de repatriere, pe 26 februarie, Ucrainei i-au fost returnate încă o mie de corpuri ale militarilor căzuți. Toate trec prin proceduri de identificare, proces care poate dura mult timp.

Potrivit explicațiilor Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, partea rusă transmite uneori mai multe corpuri într-un singur sac mortuar. În alte cazuri, rămășițele aceleiași persoane pot fi găsite în saci diferiți sau chiar în etape diferite ale repatrierii.

Specialiștii ucraineni efectuează expertiză ADN pentru fiecare corp sau fragment de corp. Au existat și situații în care Rusia a încercat să transmită corpurile unor cetățeni ruși împreună cu cele ale militarilor ucraineni în timpul schimburilor. Astfel, Kievul a returnat Rusiei cel puțin trei astfel de corpuri, după verificări.

UPDATE 14:30 Orașul rus de la Marea Neagră, Soci, a fost ținta unor atacuri masive și repetate cu drone ucrainene în ultimele 24 de ore, a anunțat primarul Andrei Proșunin pe 11 martie.

„Astăzi ne-am confruntat cu un atac al inamicului asupra orașului-stațiune Soci, fără precedent ca durată”, a scris acesta pe canalul său de Telegram.

„Atacul continuă de aproape o zi întreagă, cu mici pauze”, a adăugat edilul.

În urma alertelor aeriene, aeroportul din Soci a fost închis temporar. Zborurile înregistrează întârzieri de până la o zi, ceea ce afectează călătoriile turiștilor care urmau să ajungă în stațiunea de la Marea Neagră sau să plece de acolo.

Deși la Soci au fost declanșate de mai multe ori alerte aeriene între 10 și 11 martie, primarul Andrei Proșunin a anunțat că nu au fost raportate victime. Potrivit acestuia, apărarea antiaeriană a doborât o dronă deasupra unei locuințe, provocând un incendiu, însă fără a răni locatarii.

„Atacurile adversarului de astăzi au adus schimbări în viața noastră obișnuită, atât pentru locuitorii din Soci, cât și pentru oaspeții stațiunii”, a scris Proșunin. „De aceea, solidaritatea și reacția corectă a locuitorilor și a oaspeților orașului sunt foarte importante. Îi rog pe toți să își păstreze calmul și să respecte regulile de siguranță. Amenințarea pe teritoriul Soci rămâne.”

Președintele rus Vladimir Putin deține o reședință de vacanță la Soci, însă, potrivit unor relatări din presă, acesta nu ar mai călători acolo din motive de securitate.

UPDATE 11:35 În dimineața zilei de 11 martie, o dronă de atac rusească a atacat o afacere civilă din Harkiv. În urma atacului, autoritățile regionale raportează morți și răniți. Atacul rusesc a vizat un sector privat din cartierul Șevcenko al orașului. Acesta a provocat un incendiu. Două persoane au fost ucise în urma atacului, iar alte cinci au fost rănite.

UPDATE 11:20 În noaptea spre 11 martie, armata rusă a atacat Ucraina cu 99 de drone din șapte direcții. Sistemele de apărare aeriană au doborât 90 de drone Șahed, Gherbera, Italmas și alte drone în nordul, sudul și estul țării. Nouă drone însă s-au prăbușit în șase locații, iar resturi ale unor drone căzute au fost înregistrate în alte trei locații.

UPDATE 8:15 Evaluările clasificate ale Kremlinului estimează că 1 315 000 de militari ruși au fost uciși sau răniți pe câmpul de luptă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022. Declarația a fost făcută pe 10 martie de președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, care a citat rapoarte ale serviciilor ucrainene de informații, scrie The Kyiv Independent.

Zelenski, care a făcut aceste declarații după o întrevedere cu Oleh Ivașcenko, noul șef al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (HUR), a scris pe rețelele sociale că estimarea privind pierderile Rusiei provine din documente obținute de rețelele de informații ale Ucrainei.

Cele mai recente estimări sunt relativ apropiate de datele prezentate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, care, la data de 10 martie, estimează că Rusia a pierdut aproximativ 1 274 990 de militari în Ucraina. Cifrele nu precizează separat numărul celor uciși sau răniți, însă, potrivit estimărilor generale, ele includ militari uciși, răniți, dispăruți și capturați.

De la începutul invaziei pe scară largă, autoritățile ruse au refuzat să publice date privind pierderile armatei lor. Deși la începutul războiului au fost comunicate unele informații oficiale, au trecut deja peste trei ani de când Rusia nu a mai prezentat niciun bilanț, nici măcar unul considerat minim sau diminuat.

„A fost înregistrată o schimbare în raportul dintre morți și răniți în rândul forțelor ruse: din totalul pierderilor, 62% sunt militari uciși și 38% răniți”, a declarat Zelenski.

Experții independenți au constatat în repetate rânduri că 2025 a fost „cel mai sângeros an” al războiului pe scară largă, pierderile Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina ajungând în acel an la cel puțin 400 de mii de militari uciși, răniți sau dispăruți. Potrivit unor estimări, Rusia ar fi putut pierde mai mulți soldați în 2025 decât în perioada 2022–2024 la un loc.