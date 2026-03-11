Sentință după aproape 14 ani: un șef de sector din cadrul Poliției, condamnat la patru ani de închisoare pentru corupere pasivă. Avocatul inculpat în dosar s-a ales cu pedeapsă suspendată

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat miercuri, 11 martie, sentința într-o cauză penală care a fost expediată în instanță acum aproape 14 ani. Aceasta vizează două persoane – un șef de sector din cadrul Poliției și un avocat – învinuiți de comiterea unor infracțiuni de corupere pasivă, exces de putere și trafic de influență.

Astfel, polițistul a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind achitat pe alte două capete de acuzare. Acesta nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, instanța dispunând să fie reținut și plasat în arest până când decizia va rămâne definitivă. De cealaltă parte, avocatul, care a primit aceeași pedeapsă cu închisoare, urmează să rămână în libertate, executarea sentinței fiind suspendată condiționat. Cei doi nu și-au recunoscut vina.

Dosarul a ajuns în procedura judecătorului Sergiu Stratan pe 13 martie 2025, care a emis decizia la circa un an de cât i-a fost repartizată cauza. Cauza penală a fost „depusă în instanța de judecată” pe data de 18 iulie 2012.

Conform sentinței consultate de ZdG, în 2012, atunci când s-au întâmplat faptele imputate, Iuri Fiodorov deținea funcția de șef de sector al sectorului de poliție nr. 2 al Comisariatului de Poliție al sectorului Rîșcani din capitală. Din 2016 și până la începutul anului 2025, când a plecat din sistem, Fiodorov a deținut funcția de șef de sector în Secția Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Buiucani.

Celălalt inculpat în dosar a fost Isai Chibac, care deținea licența de avocat din 2002. Acesta are activitate suspendată din 4 februarie 2026, după ce a depus o cerere în acest sens.

Potrivit unui comunicat de presă emis de judecătorie, prin sentința pronunțată, instanța l-a recunoscut vinovat pe Iuri Fiodorov de săvârșirea coruperii pasive, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, amendă în mărime de 40 000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

În ceea ce privește învinuirea adusă acestuia pentru exces de putere, instanța a dispus achitarea, „pe motiv că fapta imputată nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii”.

Totodată, și în privința învinuirii formulate pentru complicitate la trafic de influență instanța a dispus achitarea, „pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii”.

Instanța a aplicat arestul preventiv în privința lui Iuri Fiodorov, până la rămânerea definitivă a sentinței, „dispoziția privind aplicarea măsurii preventive urmând a fi executată imediat”.

Contactat de ZdG, Viorel Malanciuc, care l-a reprezentat pe Fiodorov, a spus că urmează să conteste la Curtea de Apel Centru sentința acestuia.

Cea de-a doua persoană, Isai Chibac, care activa în calitate de avocat, a fost recunoscută vinovat de complicitate la corupere pasivă, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, amendă în mărime de 40 000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

Totuși, în privința avocatului, instanța a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea, stabilind o perioadă de probațiune de 3 ani, cu obligarea lui Chibac de a nu-și schimba domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent.

De asemenea, în privința învinuirii aduse acestuia de trafic de influență, instanța a dispus achitarea, „pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii”.

Și Mihail Gafton, care l-a apărat pe Chibac, a declarat că urmează să conteste sentința Judecătoriei Chișinău.

Acuzarea de stat a fost reprezentată de procurora în Procuratura municipiului Chișinău Marta Bîzgan.

Sentința este cu drept de atac în ordine de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru.

Detalii din dosar și concluziile instanței: