DOC Drept de folosință asupra unui automobil de 99 de mii de euro, un sistem fotovoltaic și peste un milion de lei venituri salariale brute de la USMF „Nicolae Testemițanu”. Averea declarată pentru anul 2024 de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a ridicat în 2024 venituri salariale brute de 1 271 562 de lei (circa 106 mii de lei pe lună, n.r.) în calitate de rector al Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Tot anul trecut, acesta a avut un salariu de 30 000 de lei de la Academia de Științe a R. Moldova. Fostul rector mai declară și 18 mii de lei obținuți din activitatea științifică, didactică și de creație.

Odată cu numirea în funcția de ministru, Emil Ceban și-a depus pe 12 noiembrie declarația de avere și interese personale la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Astfel, conform actului său de avere, în 2024 a ridicat și 8587 de lei sub formă de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Familia Ceban deține cote părți în cinci imobile, două dintre care au fost dobândite în 2024, una la prețul de 25 000 de euro, alta la prețul de 140 000 de euro. Ministrul Sănătății locuiește într-o casă de 175,1 metri pătrați, obținută în 2019, printr-un contract de donație.

Familia Ceban utilizează un automobil de marca BMW X5, obținut în leasing în 2025. Vehiculul a fost fabricat în 2025 și are o valoare de 99 000 de euro. Proprietarul de drept al acestuia este OCN „MAIB Leasing” SA. Funcționarul mai declară un vehicol motorizat K750M, dobândit în 2022 cu 10 mii de lei.

Familia Ceban deține, din 2020, un sistem fotovoltaic 10 KW, care a costat 170 mii de lei, dar și șase conturi bancare, unde sunt depozitați peste 941 de mii de lei.

Anul trecut, fostul rector a contractat și un credit de 2 milioane de lei pe care trebuie să-l întoarcă până în anul 2044.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit pe 31 octombrie 2025. Pe 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului instituției.

Emil Ceban a absolvit Facultatea de Medicină Generală a USMF. După finalizarea internaturii în urologie la Spitalul Clinic Republican, și-a început activitatea medicală și universitară, devenind în 1995 asistent la Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală.

De-a lungul anilor, Emil Ceban a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul universității: președinte al Comitetului sindical al studenților și al colaboratorilor, șef al Secției doctorat, masterat și postdoctorat, prorector pentru educație și probleme sociale, apoi prorector pentru activitate clinică. În 2019 a fost ales rector al USMF „Nicolae Testemițanu”.

Ceban a mai absolvit dreptul la Universitatea de Studii Europene din Moldova și un master în economie și management la Academia de Administrare Publică.