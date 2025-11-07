Emil Ceban a depus o plângere la CNA în cazul diplomelor false, prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor „pentru a fi clarificate toate aspectele”

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău a depus vineri, 7 noiembrie, o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție (CNA) prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor în cazul diplomelor de rezidențiat ale unor medici moldoveni semnate de Ceban, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în R. Moldova la rezidențiat, „în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii”.

„În cadrul anchetei, urmează să se stabilească veridicitatea documentelor și posibilele surse ale falsurilor reclamate. Vor fi solicitate informații și documente de la instituțiile competente și vom colabora strâns cu alte organe de drept pentru a asigura o investigație completă, obiectivă și transparentă”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, Ina Voloșciuc, purtătoarea de cuvând a CNA.

Procurorii Parchetului General din România au făcut miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții în acest dosar care investighează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în R. Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

E vorba despre medici specialiști în medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie.

Procurorii români susțin în comunicatul citat că studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare din R. Moldova, nu au avut loc în realitate, dat fiind că la acel moment medicii rezidenți se aflau în România, unde erau salarizați cu normă întreagă.

Documentele consultate de G4Media arată că diplomele invocate de procurorii români sunt semnate și de Emil Ceban.

Ministrul Ceban ar putea fi audiat de procurorii români în acest dosar, în funcție de modul în care decurge cooperarea judiciară dintre România și R. Moldova, potrivit informațiilor G4Media. Emil Ceban are și cetățenie română, după cum arată CV-ul său oficial.

Ceban a respins implicarea universității în scandalul diplomelor investigat de procurorii români.

Una dintre diplome a fost semnată și de Adrian Belîi, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate și profesor universitar la USMF.

