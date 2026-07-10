Deputații Adunării Populare a Găgăuziei critică decizia Curții Constituționale și acuză conducerea autonomiei de situația creată

Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a adoptat o declarație împotriva deciziei Curții Constituționale, care a declarat neconstituționale mai multe competențe ale autonomiei în domeniile electoral, poliției, SIS și justiției.

În timpul dezbaterilor, deputații nu doar au criticat hotărârea instanței și autoritățile centrale, dar au atribuit o parte din responsabilitate pentru situația creată și conducerii autonomiei. Nicolae Dudoglo a cerut demisia bașcanului interimar Ilia Uzun, iar Alexandru Tarnavski a declarat că, în ultimii ani, Găgăuzia a ajuns într-o izolare politică și că „a fost, de fapt, dată în concesiune lui Șor”, scrie Nokta.

Vineri, 10 iulie, Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) s-a întrunit într-o ședință extraordinară. Ordinea de zi a inclus un singur subiect – reacția la decizia Curții Constituționale din 9 iulie.

Curtea a susținut integral poziția Ministerului Justiției al Republicii Moldova, care consideră că unele dintre competențele acordate anterior autonomiei reprezintă o încălcare a suveranității statului. În urma hotărârii, regiunea pierde dreptul de a-și forma propriul organ electoral central, alegerile urmând să fie organizate de autoritățile de la Chișinău. De asemenea, APG nu va mai putea influența numirea conducerii poliției locale, a structurii regionale a Serviciului de Informații și Securitate și a direcției teritoriale de justiție.

Adunarea Populară a Găgăuziei a declarat că își asumă protejarea statutului juridic special al autonomiei drept o obligație constituțională și o responsabilitate politică față de locuitorii regiunii. Totodată, legislativul autonomiei a afirmat că se opune „demontării treptate a bazelor juridice ale autonomiei”.

„Toate mecanismele democratice prevăzute de Constituția Republicii Moldova, de legislația națională și de dreptul internațional vor fi utilizate pentru apărarea statutului Găgăuziei, a competențelor autorităților sale și a drepturilor locuitorilor autonomiei”, se arată în declarație.

Adunarea Populară a calificat decizia Curții Constituționale drept o „revizuire unilaterală a fundamentelor autonomiei” și s-a adresat Parlamentului, Președinției și Guvernului Republicii Moldova cu apelul de a renunța la această abordare.

„Ne adresăm Parlamentului Republicii Moldova, președintelui Republicii Moldova și Guvernului cu apelul de a renunța la politica de revizuire unilaterală a bazelor juridice ale autonomiei și de a reveni la un dialog constructiv cu Adunarea Populară. (…) Adunarea Populară a Găgăuziei este convinsă că viitorul Republicii Moldova trebuie construit nu prin eliminarea înțelegerilor constituționale existente, ci prin respectarea, dezvoltarea și aplicarea lor necondiționată”, se menționează în declarație.

Autorii documentului susțin că „doar această cale poate păstra încrederea cetățenilor, consolida statalitatea și asigura adevărata unitate a țării”.

Nokta scrie că reprezentanții autonomiei nu au acceptat niciuna dintre propunerile autorităților centrale și nici regulamentul temporar elaborat prin compromis privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară și Executivul Găgăuziei.