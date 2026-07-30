Din 2027, studenții din R. Moldova vor putea urma un master în Afaceri Europene într-un program comun cu universități din Franța, Italia și Estonia

Începând cu anul universitar 2027-2028, studenții din R. Moldova vor putea urma un program european de master în Afaceri Europene, dezvoltat împreună cu universități din Franța, Italia și Estonia, a anunțat joi, 30 iunie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit MEC, absolvenții noului program vor deține cunoștințe privind funcționarea instituțiilor europene, politicile și legislația UE, procesul de negociere și implementare a reformelor, managementul proiectelor europene și cooperarea internațională.

Trei dintre cele patru semestre ale programului de master – I, III și IV, vor fi desfășurate în R. Moldova, în comun de Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Universitatea de Stat din Moldova (USM), cu implicarea profesorilor din universitățile partenere. Cel de-al doilea semestru va fi realizat la una dintre universitățile din Strasbourg, Padova sau Tartu.

„Prin acest program le oferim tinerilor din R. Moldova acces la o experiență academică europeană autentică. Ei vor studia după standardele universităților europene, vor învăța alături de profesori din trei state membre ale Uniunii Europene și vor absolvi un program recunoscut la nivel european. Avem nevoie de o nouă generație de specialiști care să înțeleagă mecanismele Uniunii Europene și să contribuie la modernizarea instituțiilor statului și la parcursul european al Republicii Moldova”, susține ministrul Educației, Dan Perciun.

Programul va corespunde standardelor Spațiului European al Învățământului Superior și va fi evaluat de către o agenție internațională de acreditare.

Programul de master „EU-MOLDOVA Master’s Programme in European Affairs (INTEGRA)” este elaborat de MEC, ASEM și USM, în parteneriat cu Universitatea din Strasbourg (Franța), Universitatea din Padova (Italia) și Universitatea din Tartu (Estonia). Inițiativa este finanțată de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+, cu aproximativ două milioane de euro.