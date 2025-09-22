Dezordini în masă pregătite de doi ofițeri ai serviciilor ruse în Moldova și Serbia: 74 de persoane reținute. Au fost ridicate arme și muniții. Persoanele erau racolate prin grupul „Șor”

Astăzi, 22 septembrie a fost organizat un briefing de presă susținut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ.

Șefii organelor de drept au oferit mai multe detalii despre o amplă operațiune care a implicat 70 de procurori PCCOCS, 254 de ofițeri de urmărire penală din subdiviziuni specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 450 de ofițeri de investigații. În rezultat 74 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Persoanele vizate riscă închisoare de la 4 la 8 ani.

Au fost identificate 111 persoane care au participat la instruiri în Serbia și R. Moldova pentru organizarea dezordinelor în masă. Persoanele au fost racolate, inclusiv, prin intermediul grupării Șor, în mai multe grupuri de Telegram, a specificat directorul SIS, Alexandru Musteața, care a specificat că în spatele instruirilor stă o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special din Federația Rusă, având apelativul «Bes» și un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea a mai multor grupuri din R. Moldova a fost stabilit ca fiind cetățean al Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării a Federației Ruse, entitate cunoscută sub acronimul GRU.

Arme, muniții, camuflaj și instruiri tactice

Victor Furtună, procurorul șef al PCCOCS a precizat că a fost identificată și documentată activitatea unui grup de persoane care sistematic au mers în Serbia unde au beneficiat de instruiri. Persoanele sunt preponderent tineri, cu vârste între 19 și 45 de ani. Instruirile au avut un scop tactic, pregătirea de destabilizări și provocarea dezordinilor în masă, sub supravegherea unor instructori străini, a menționat Furtună.

În urma celor peste 250 de percheziții din toată țara, oamenii legii au ridicat arme, muniții, corturi speciale, echipamente de haine de tip camuflaj, telefoane mobile, cartele SIM, purtătoare de informații, carduri bancare din afara țării, pașapoarte și mijloace bănești. Furtună a precizat că mai multe persoane reținute colaborează cu organele de drept și au dat declarații „cu lux de amănunte” despre circumstanțele în care au călătorit în Serbia, despre organizatorii și instructorii lor.

Pentru participarea la aceste instruiri, persoanele beneficiau de o remunerare, circa 400 de euro.

„Tematicile care au stat la baza instruirii au fost: tactici de destrămare a cordoanelor structurilor de forță și dispersare a maselor, opunerea rezistenței forțelor de ordine, mânuirea mijloacelor speciale, adică bastoane de cauciuc, metode de eschivare și aplicare a cătușelor de reprezentanții a organelor de drept, inclusiv, au fost instruiri pentru a utiliza armele de foc și alte echipamente speciale„, a precizat șeful PCCOCS.

„Sunt persoane care au fost pregătite și pe teritoriul R. Moldova de oameni din Federația Rusă„

Victor Furtună a menționat că informația inițială despre acesta instruiri a fost oferită de către SIS, iar în cadrul acțiunilor de urmărire penală, pe lângă procurorii PCCOCS, a fost implicată Brigada cu destinație specială „Fulger” și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu a declarat că pe lângă persoanele instruirile din Serbia, sunt persoane care au fost pregătite și pe teritoriul R. Moldova de oameni din Federația Rusă, care erau antrenați în procesul de pregătire a dezordinelor în masă și destabilizărilor în contextul unor eventuale proteste.

„Noi nu îngrădim, noi nu periclităm dreptul cetățenilor de a-și manifesta un punct de vedere, dar în același timp, trebuie să fim foarte atenți și să nu admitem ca aceste elemente criminale să aibă interferență în democrația R. Moldova. Un element, la fel, important, urmare a acțiunilor care au avut loc în ultima perioadă de timp, dar și a acțiunilor care au avut loc la ziua de astăzi, s-au constatat și alte elemente și alte persoane care au intrat în atenția organelor de drept și care vor fi în contiuare subiectul investigațiilor în acest context, despre care vreau să atenționez toți cetățenii, să fie prudenți și vigilenți asupra tuturor acțiunilor și provocărilor la care pot fi antrenați ei„, a spus șeful IGP.

Persoană din serviciile ruse supranumit «Bes» și un ofițer GRU implicați în instruiri

Alexandru Musteața, directorul SIS, a precizat că instituția pe care o conduce s-a focusat pe persoanele care coordonează aceste instruiri.

„A fost stabilit că în spatele planificării și coordonării în Serbia, conform datelor noastre, la fața locului, coordonator direct a acestor instruiri era o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special din Federația Rusă, având apelativ «Bes», numele și familia acestuia va fi stabilită în scurt timp. Totodată, un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea a mai multor grupuri din R. Moldova a fost stabilit ca fiind cetățean al Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării a Federației Ruse, entitate cunoscută sub acronimul GRU, implicat în coordonarea a acțiunilor de destabilizare în context electoral. Acesta este suspectat de planificarea și organizarea pe teritoriul R. Moldova a unor acte subversive, finanțate din Federația Rusă, în paralel utilizând și rețeaua lui Șor„, a precizat Alexandru Musteața.

Directorul SIS a menționat că ofițerul GRU a utilizat grupurile de Telegram asociate grupului Șor pentru a stabili contacte cu activiști și simpatizanți Șor. La fel, Musteața a precizat că aceeași persoană, fiind exponentă a serviciilor speciale ruse a fost identificat ca fiind organizator a mai multor activități subversive, nu doar în R. Moldova, dar și în alte țări ale Uniunii Europene, totodată, în țări din Asia și Africa.

„Serviciul continuă colectarea informațiilor la acest subiect și va fi furnizată în timp rapid către organele de aplicare a legii, astfel încât să fie prevenit orice risc la adresa securității naționale”, a declarat directorul SIS, Alexandru Musteața.

La sfârșitul briefing-ului de presă, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu a ținut să puncteze că reieșind din acțiunile complexe care se desfășoară legate de mersul urmăririi penale și pentru a nu periclita mersul urmăririi penale, „vom încerca să evităm acum alte detalii și alte informații, care înțelegem că sunt de interes sporit pentru societate, dar, în același timp, trebuie să avem și o finalitate clară, conchisă, care să aducă un efect pozitiv și un rezultat așteptat de societate în mersul acestei urmăriri penale”, a menționat Viorel Cernăuțeanu.

Percheziții la două organizații teritoriale ale PSRM, în dosarul dezordinilor în masă

În context, astăzi 22 septembrie oamenii legii au efectuat peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale, a informat Poliția.

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a scris într-o postare pe Facebook că mai multe percheziții au avut loc la conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM).

Acesta a acuzat partidul de guvernare că astfel „încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat prost în ziua de 28 septembrie”, a afirmat Dodon.

Drept răspuns la acuzațiile aduse de Igor Dodon, comunicatoarea Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, a subliniat că „toți trebuie să fie egali în fața legii”.