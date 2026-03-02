Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău

Două tinere, care au căzut sub gheața unui bazin acvatic, au fost salvate de la înec de salvamari. Incidentul a fost înregistrat în seara zilei de duminică, 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău.

Potrivit informațiilor înregistrate, un grup format din patru tinere se afla la plimbare în parc, iar la un moment dat acestea au decis să meargă pe suprafața lacului. Fetele au fost observate de salvamarii Stației de salvare pe apă nr. 5, care le-au avertizat despre pericolul aflării pe gheața subțire.

Avertizările ar fi fost ignorate, iar în scurt timp două dintre minore s-au prăbușit în apa bazinului acvatic. Salvamarii au intervenit și au reușit în mai puțin de un minut să le extragă la suprafață, conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Ulterior, tinerele, în vârstă de 11 și 12 ani, au primit îngrijiri la fața locului, fiindu-le oferite pături și ceai cald, până la sosirea părinților.

„Din fericire, acestea nu au avut de suferit și nu au necesitat îngrijiri medicale”, potrivit salvatorilor.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a avertizat repetat cetățenii că aflarea pe gheața bazinelor acvatice este „extrem de periculoasă, în special în condiții de temperaturi oscilante, când stratul de gheață devine fragil și instabil”. Părinții și cei care au în grijă de minori sunt îndemnați să-i monitorizeze strict și să nu le permită jocul sau aflarea pe gheața râurilor și lacurilor.