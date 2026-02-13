Deputatul și fostul ministru de Interne, Pavel Voicu, va fi controlat de ANI. Sesizare: modificările patrimoniale sunt de natură să contureze existența unei suspiciuni rezonabile

Fostul ministru de Interne și actual deputat pe lista PSRM, Pavel Voicu, va fi supus unui control inițial de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Conform procesului-verbal de inițiere a controlului, la adresa ANI a parvenit o sesizare în care se menționează că, potrivit informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale aferente anilor fiscali 2022–2025, acesta „a realizat mai multe modificări patrimoniale; prin urmare, aceste împrejurări, analizate prin prisma datelor declarate, sunt de natură să contureze existența unei suspiciuni rezonabile cu privire la disponibilitatea mijloacelor financiare utilizate pentru respectivele achiziții”, se arată în document.

Conform inspectoarei de integritate, Irina Olărescu, termenul de 30 de zile prevăzut pentru etapa prealabilă nu este suficient pentru realizarea unei analize complete, „având în vedere numărul mare și complexitatea modificărilor patrimoniale intervenite în perioada analizată”.

„În aceste condiții, doar în cadrul procedurii de control al averii și al intereselor personale pot fi examinate în detaliu sursele de venit, fluxurile financiare, cheltuielile efectuate și modalitățile de dobândire a bunurilor, în scopul clarificării definitive a neconcordanțelor constatate. În consecință, inițierea controlului de specialitate se impune ca fiind oportună și justificată din punct de vedere procedural, având ca scop asigurarea unei evaluări integrale, imparțiale și conforme a situației patrimoniale a subiectului declarării”, a concluzionat inspectoarea de integritate.



ANI Pavel Voicu by Ziarul de Gardă

Pavel Voicu a fost consilierul lui Igor Dodon în perioada în care acesta a fost președinte – anii 2017-2019. Mai devreme, Voicu a fost ministru al Apărării și al Afacerilor Interne. Iar după alegerile locale din 2023 acesta a ajuns consilier în Consiliul Municipal Bălți.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, Blocul Patriotic a acumulat 26 de mandate de deputat. Însă, în Legislativ, partidele membre ale blocului au decis să formeze farcțiuni separate. Astfel, Fracțiunea PSRM va avea 17 deputați. Fracțiunea PCRM va avea în Parlament opt deputați. Iar Vasile Tarlev, ca a făcut parte din Blocul Patriotic, destrămat, s-a declarat deputat neafiliat.



