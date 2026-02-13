Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al SPPS, după trei luni de la demiterea lui Vasile Popa. Maia Sandu a semnat decretul

Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens.

Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie 2026. Acesta a activat anterior în cadrul Ministerului Apărării.

La mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia Sandu a semnat decretele privind eliberarea din funcție a ex-directorului SPPS, Vasile Popa, și a ex-directorului adjunct, Vitalie Lupașcu, în baza cererilor de demisie.

SPPS scrie că Alexandru Harea are o experiență de peste 20 de ani în cadrul Ministerului Apărării al R. Moldova, unde a ocupat funcții de conducere în planificarea apărării, politici de apărare și conducerea unităților de menținere a păcii.

De-a lungul carierei, a participat la misiuni internaționale și naționale de menținere a păcii, inclusiv în cadrul operațiunilor ONU din Coasta de Fildeș și Siria. Harea este absolvent al Colegiului Militar „Alexandru cel Bun” și al Universității de Stat din Moldova și deține titlul de master în studii strategice, obținut la Colegiul de Război al Armatei SUA.

Serviciul de Protecție și Pază de Stat este instituția responsabilă de protecția demnitarilor de stat, a misiunilor diplomatice și a altor obiective de importanță națională.

Spps Alexandru Harea by Ziarul de Gardă

Demiterea din funcție a fostului director SPPS

Pe 11 noiembrie 2025, președinta R. Moldova, Maia Sandu a semnat două decrete prin care a fost demis directorul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Vasile Popa, împreună cu adjunctul său, Vitalie Lupașcu. Ambele eliberări au fost făcute pe baza cererilor de demisie.

Contactat de ZdG, Vasile Popa a declarat că a semnat cererea de demisie din propria inițiativă și că mai departe se va regăsi „în sânul familiei”.

Soția acestuia, Zinaida Popa, care este și președinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), a făcut o postare în care s-a referit la această noutate ca drept o „binecuvântare”.

„Cred că este o binecuvântare pentru familia, pentru soțul meu, care nu mai are obligația, prin lege, să mai apere demnitatea și onoarea cuiva. Vine momentul în care nu mai trebuie să lupți cu răul și să urmărești cum răul singur se autodistruge. Îi sunt recunoscătoare soțului meu, care este un conducător excepțional, și Serviciul de Protecție și Pază de Stat o să mai viseze la așa conducători”, a declarat soția lui Vasile Popa.

Purtătorul de cuvânt al președinției, Igor Zaharov, a menționat pentru ZdG, referitor la candidatura următorului director, că va fi anunțată mai târziu.

Vasile Popa activează din anul 2003 în Serviciul de Protecție și Pază de Stat, unde a deținut diverse funcții. Acesta a activat în calitate de bodyguard a ex-premierului Vlad Filat, dar a asigurat și paza președintei Maia Sandu. În 2006 a fost decorat cu medalia „Meritul Militar” prin decretul președintelui de atunci, Vladimir Voronin. Popa a fost numit director Serviciului de Protecție și Pază de Stat în noiembrie 2023.

ANI a inițiat un control al averii fostului șef al SPPS, Vasile Popa

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat că a inițiat un control pe numele lui Vasile Popa, fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Conform ANI, controlul a fost inițiat în baza unei sesizări, „cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În conținutul sesizării se menționează că Vasile Popa, conform datelor indicate în declarația de avere și interese personale pentru anii fiscali 2020-2024, a efectuat mai multe procurări semnificative de bunuri imobile”.

În actul emis de ANI se menționează că inspectorul de integritate, Vladislav Gorceac a consultat informații conținute în baze de date publice și registre de stat, inclusiv sistemul informațional automatizat e-Integritate. „La etapa verificării prealabile sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat declarații de avere depuse de dl Vasile Popa pentru anii 2020-2024. În vederea determinării statutului de subiect al declarării și a stabilirii perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a procedat la consultarea informațiilor disponibile în bazele de date publice și în registrele de stat, inclusiv în cadrul sistemului informațional automatizat e-Integritate”, se arată în document.

La fel, în actul emis de ANI este stipulat că scopul controlului îl constituie „verificarea riguroasă, integrală și conformă cu prevederile legale a tuturor modificărilor patrimoniale și intereselor personale survenite pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în vederea determinării provenienței mijloacelor financiare utilizate și a respectării principiilor de integritate și transparență”.