Deputatul Radu Marian, precizări privind reforma fiscală: „Încurajăm publicul să se expună în continuare”

După lansarea consultărilor publice a proiectului politicii fiscale pentru anul 2027 de către Ministerul Finanțelor, în spațiul public au apărut un val de critici asupra proiectului. În acest context, deputatul Radu Marian a venit cu o serie de precizări pentru a clarifica prevederile care au generat discuții în spațiul public.

„Reformă fiscală propusă de Ministerul Finanțelor vine să încurajeze investițiile și munca, prin măsuri ca impozit zero pe profit nedistribuit, sau stimulent de muncă lunar pentru angajați. Dar sunt și prevederi care au stârnit întrebări, confuzii și nemulțumiri. O să le abordăm în perioada următoare. Proiectul este la faza consultărilor, ele încă nu sunt adoptate și încurajăm publicul să se expună în continuare”, a scris Radu Marian pe Facebook.

Deputatul a făcut unele clarificări legate de anumite măsuri propuse:

„Așa cum am zis anterior, impactul creșterii TVA pe anumite produse urmează a fi integral acoperit pentru marea majoritate a gospodăriilo r printr-un stimulent de muncă de 500 lei pe care îl vor primi toți cei care lucrează legal, dar și o plată lunară per copil stabilită ulterior.

r printr-un stimulent de muncă de 500 lei pe care îl vor primi toți cei care lucrează legal, dar și o plată lunară per copil stabilită ulterior. Locuințele care se tranzacționează între persoane fizice NU vor fi impozitate cu TVA . TVA se propune a fi aplicat pentru tranzacțiile la locuințele noi, care se comercializează prima dată (între dezvoltator – persoană juridică și o persoană fizică). Pentru locuințe, creșterea TVA nu se va reflecta integral în cost, deoarece materialele de construcție (aprx 50% din cost) includ deja TVA care va deveni deductibil pentru dezvoltatori.

La vânzarea locuinței de bază (persoana locuiește cel puțin trei ani în acel imobil), impozitul pe venit din creșterea de capitalul de 15% se va aplica doar asupra creșterii de capital care depășește cuantumul de 1 milion lei.

De exemplu – dacă ați cumpărat un apartament ca locuința de bază cu 1 milion lei și ulterior l-ați vândut cu 2 milioane și 100 mii lei, veți plăti 15% impozit doar pe acei 100 mii lei care depășesc plafonul, deci 15 mii lei. Aș aprecia feedback dacă 1 milion este mult sau puțin.

. TVA se propune a fi aplicat pentru tranzacțiile la locuințele noi, care se comercializează prima dată (între dezvoltator – persoană juridică și o persoană fizică). Pentru locuințe, creșterea TVA nu se va reflecta integral în cost, deoarece materialele de construcție (aprx 50% din cost) includ deja TVA care va deveni deductibil pentru dezvoltatori. La vânzarea locuinței de bază (persoana locuiește cel puțin trei ani în acel imobil), impozitul pe venit din creșterea de capitalul de 15% se va aplica doar asupra creșterii de capital care depășește cuantumul de 1 milion lei. De exemplu – dacă ați cumpărat un apartament ca locuința de bază cu 1 milion lei și ulterior l-ați vândut cu 2 milioane și 100 mii lei, veți plăti 15% impozit doar pe acei 100 mii lei care depășesc plafonul, deci 15 mii lei. Aș aprecia feedback dacă 1 milion este mult sau puțin. Restituirile, plățile, donațiile , făcute prin MIA sau alte metode nu vor fi impozitate. Pentru donații se va introduce un plafon maxim neimpozabil rezonabil. Măsura fiscală introdusă acum are scopul să abordeze sumele foarte mari, sau situațiile în care veniturile ilegale sau neoficiale sunt mascate ca și donații.

Pentru donații se va introduce un plafon maxim neimpozabil rezonabil. Măsura fiscală introdusă acum are scopul să abordeze sumele foarte mari, sau situațiile în care veniturile ilegale sau neoficiale sunt mascate ca și donații. Nunți/cumătrii. Nu, se va plăti impozit pe donațiile primite la nuntă și astfel de evenimente, dacă acestea cumulativ nu vor depăși un anumit plafon neimpozabil rezonabil. Așteptăm opinii pe care ar fi acest plafon”, a precizat Radu Marian.

Ministerul Finanțelor a lansat joi, 11 iunie, consultările publice asupra proiectului politicii fiscale pentru anul 2027. Documentul propune o politică orientată spre „simplificarea sistemului de impozitare, stimularea investițiilor și creșterii economice, precum și consolidarea unui cadru fiscal convergent și echitabil”, conform unui comunicat de presă.