Deputatul Maxim Potîrniche a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale”

Deputatul Maxim Potîrniche a anunțat că a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale”, unui stadion de fotbal multifuncțional. În cadrul unui briefing de presă, fostul fotbalist a declarat că studiul „este un instrument de recuperare a veniturilor pierdute anual prin neorganizarea de evenimente majore. Studiul de fezabilitate nu este doar justificată, ci necesară și urgentă”.

„Studiul de fezabilitatea este o etapă obligatorie și decisivă în procesul de construcție a Arenei Naționale a R. Moldova, conform concluziilor formulate în studiul de pre-fezabilitate, elaborat încă în aprilie 2024. Studiul de pre-fezabilitate demonstrează fără echivoc necesitatea strategică, economică și socială a acestei investiții și, în același timp, evidențiază că fără un studiu de fezabilitate aprobat, R. Moldova nu va putea atrage finanțări externe, UEFA, FIFA, fonduri europene, agenți economici de pe intern sau extern. Nu va putea lansa proceduri de achiziții, nu va putea lua decizii investiționale intemeiate. R. Moldova este singura țară din Europa care nu dispune, în prezent, de o arenă multifuncțională de nivel internațional, stadioanele existente fiind cu greu și în calitate de excepție, omologate pentru competiții de rang înalt. Lipsa unui stadion de categoria a patra generează pierderi economice constante. Nu suntem eligibili pentru organizarea competițiilor la fotbal, rugby, fotbal american. Nu facem parte din circuitul marilor evenimente socio-culturale, concerte internaționale, festivaluri, expoziții, evenimente corporative de amploare. Ratăm venituri. Competițiile și evenimentele se organizează în statele vecine. Fiecare eveniment internațional ratat înseamnă: nopți de cazare pierdute pentru hoteluri, consum local nevalorificat, transport, restaurante, bunuri și servicii, venituri fiscale neîncasate. Fără să vorbim de impactul social, sănătate, coeziune, modele de conduită pentru cei mici”, a declarat Maxim Potîrniche.

Deputatul a menționat că viitorul stadion va fi un activ economic, nu doar un obiectiv sportiv.

„Un stadion nu înseamnă nu doar sport. Un oraș în oraș, un microraion cu agenți economici, transport, construcții noi, teren adiacent valorificat. Un stadion înseamnă stimularea investițiilor private conexe. Alocarea resurselor financiare pentru realizarea studiului de fezabilitate al Arenei Naționale nu reprezintă o cheltuială, dar o investiție economică preventivă. Investim acum, pentru ziua de mâine. Fără acest studiu, nimeni nu va investi orbește. Studiul este un instrument de recuperare a veniturilor pierdute anual prin neorganizarea de evenimente majore. Studiul de fezabilitate nu este doar justificată, ci necesară și urgentă”, a spus deputatul Potîrniche.

În iunie 2024 s-a anunțat că un stadion de fotbal nou, cu o capacitate de 20 – 25 de mii de locuri și care va corespunde standardelor Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA), ar putea fi construit la Stăuceni, suburbie a capitalei, în preajma „Chișinău Arena”. Anunțul a fost dat în cadrul conferinței de presă susținută de fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco.

Investiția s-ar putea ridica la circa 85 de milioane de euro. Banii ar urma să vină de la Guvernul R. Moldova, de la agenții economici sau de la partenerii de dezvoltare. Noul stadion ar urma să fie gata în cinci ani, a declarat Spînu în 2024.

Anterior, Federația Moldovenești de Fotbal (FMF) a anunțat despre faptul că la Chișinău ar urma să fie construit un nou stadion național. Conducerea FMF a avut o întrevedere cu reprezentanții companiei din România care a fost selectată pentru a efectua studiul de prefezabilitate pentru construcția arenei.

Bugetul 2026 – votat în prima lectură

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, pe 12 decembrie. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei, potrivit comunicatului instituției. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5500 de lei până la 6300 de lei.

În 2026, se estimează că veniturile vor crește cu 5,1% față de anul curent și vor depăși 79 miliarde de lei. Cea mai mare pondere în structura veniturilor prognozate pentru anul viitor, de 91,4%, o vor avea încasările din taxe și impozite. Potrivit Ministerului Finanțelor, creșterea veniturilor se datorează creșterii economice moderate, evoluțiilor externe favorabile și progresului reformelor structurale.

În același timp, cheltuielile vor crește cu 7%, comparativ cu cele precizate în 2025 și vor depăși 100,57 miliarde de lei.

Portalul MoldovaCurată a scris că Maxim Potîrniche fost fotbalist profesionist până în septembrie 2025, când a decis să se implice în politică. Conform informațiilor din CV-ul său, Potîrniche se prezintă drept expert în politici publice în sport și expert în nutriție pentru fotbal.

A început fotbalul la Academia Chișinău, iar ulterior a evoluat la mai multe echipe din țară și din străinătate: Iskra-Stal, Zimbru Chișinău, Sheriff Tiraspol sau Petrocub Hâncești, acolo unde a evoluat în ultimii opt ani. În străinătate, Potîrniche a îmbrăcat tricourile echipelor Belshina din Belarus și Row Rybnik din Polonia.

Este triplu campion al R. Moldova la fotbal și fost jucător al echipei naționale, pentru care a jucat în 14 meciuri. Cu Petrocub Hâncești a participat în grupele Conference League, o realizare unică pentru o echipă din R. Moldova. Conform datelor publice de pe un site specializat în transferuri, fotbalistul Maxim Potîrniche a avut o cotă maximă de 300 de mii de euro, înregistrată în noiembrie 2013.

Este expert certificat în nutriție specifică la fotbal, titlu obținut la Universitatea din Barcelona. Este licențiat în Jurnalism, la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova.