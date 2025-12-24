O nouă demisie în rândurile politicienilor lui Șor. Veaceslav Jukov pleacă din Consiliul Municipal Bălți

Consilierul municipal și președintele fracțiunii blocului „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți, Veaceslav Jukov anunță că își dă demisia. Afiliatul oligarhului fugar Ilan Șor, a precizat că pleacă din consiliul municipal pentru că „a devenit pur și simplu imposibil să ocup această funcție. (…) Nu am dreptul să pun în pericol susținătorii noștri care cred în echipa noastră, care cred într-un viitor luminos pentru Bălți și Moldova noastră”.

Anterior, oligarhul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat că-și închide „proiectele sociale” din R. Moldova. Ulterior, mai mulți politicieni afiliați lui și-au dat demisia, inclusiv primărița Orheiului, Tatiana Cociu.

„Plec nu pentru că am rămas fără idei, ci pentru că a devenit pur și simplu imposibil să ocup această funcție. Și nu mi-e teamă pentru mine. Regimul Sandu nu mă mai poate surprinde cu adevărat. Am îndurat arestări, percheziții la șase dimineața, chiar amenințări cu moartea, iar echipa noastră era pregătită pentru toate acestea. Dar nu am dreptul să pun în pericol susținătorii noștri care cred în echipa noastră, care cred într-un viitor luminos pentru Bălți și Moldova noastră (…) Îi mulțumesc lui Ilan Shor, întregii noastre echipe, vouă, dragi locuitori ai orașului Bălți, și întregului popor al Republicii Moldova pentru sprijinul și încrederea acordate. Împreună am realizat multe și sunt încrezător că vom realiza și mai mult în viitor”, a scris Veaceslav Jukov.

După anunțul oligarhului Șor de „închidere a proiectelor sociale”, primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov și Anastasia Svetlicinîi, consilieră municipală Bălți și secretară a fracțiunii „Pentru Bălți”, susținuți de Șor, și-au anunțat demisiile, invocând presiuni din partea autorităților.

Promovarea activă a narațiunilor propagandei Kremlinului

În ianuarie 2025, portalul StopFals a scris că Veaceslav Jukov promovează activ narațiuni false, aliniate propagandei de la Kremlin.

„Este foarte activ pe rețelele de socializare, răspândind știri false și speculații despre așa-numita «rusofobie» din Moldova, românizarea forțată sau transformarea țării noastre într-o colonie NATO, printre altele. Jukov a răspândit, de asemenea, dezinformări despre integrarea europeană și rezultatele alegerilor prezidențiale din toamna trecută. Numele său apare într-un raport al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) despre interferența Rusiei în alegerile din R. Moldova”, a scris StopFals.

În 2024, Veaceslav Jukov a apărut în mai multe articole de pe Stopfals.md după ce a manipulat arestarea lui Mihail Vlah, consilier al bașcanului Găgăuziei, Eugenia Guțul. În postarea sa inițială, Vlah a cerut asasinarea Maiei Sandu și a lui Igor Dodon, dar ulterior și-a editat apelul. Jukov a întărit, de asemenea, falsitatea conform căreia exercițiile NATO vor avea loc în Moldova „cu participarea a 90000 de soldați, zeci de avioane și elicoptere și peste 1000 de vehicule de luptă” și dezinformarea conform căreia guvernul central ar fi adoptat modificări legislative care încalcă drepturile cetățenilor găgăuzi și vorbitori de limbă rusă.

În 2022, portalul Nokta a relatat despre cum Jukov a strâns bani pentru PSRM folosind cardul prietenei sale. Sursa citată a menționat că, pe canalul său de Telegram, el a îndemnat oamenii să doneze bani pentru a plăti transportul protestatarilor care participau la diverse mitinguri antiguvernamentale la Chișinău. „Acesta este cardul prietenei mele; nu l-am atașat pe al meu pentru că sunt funcționar și ar trebui să declar toate transferurile”, a scris Jukov la acea vreme.