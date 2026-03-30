Delegația UE: Tronsonul Chișinău – Ungheni va deveni prima cale ferată electrificată din țară. Trenurile vor putea circula cu viteze de până la 140 km/h

Tronsonul Chișinău – Ungheni va deveni prima cale ferată electrificată din țară, compatibilă cu infrastructura feroviară europeană, a comunicat Delegația Uniunii Europene în R. Moldova. Trenurile vor putea circula cu viteze de până la 140 km/h, ceea ce va însemna călătorii mai rapide pentru pasageri și transport de marfă mai eficient, a subliniat Delegația.

„Proiectul va conecta infrastructura feroviară a Moldovei la rețeaua europeană TEN-T. Astfel vor fi consolidate legăturile cu piețele din regiune. Electrificarea căilor ferate este și un pas spre un transport mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul, contribuind la reducerea emisiilor de carbon”, se arată în mesajul Delegației.

Anterior, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că în 2026 urmează să fie realizat studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Ungheni – Chișinău.

„Despre electrificarea căii ferate: va fi electrificat un tronson de 25 km, primul tronson. Este un proiect pe care Ministerul Infrastructurii l-a câștigat împreună cu Ministerul Infrastructurii din București. Partea română va construi 25 km: Iași–Ungheni, european nou, construit de la zero, ecartament european și electrificat”, a declarat Vladimir Bolea.

Ministrul a declarat că următoarea etapă presupune extinderea liniei din orașul Ungheni până la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.