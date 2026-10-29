Defrișări în rezervația naturală „Lebăda Albă” din Leova? Răspunsul autorităților la un caz semnalat de un cititor ZdG

Imagini cu mai mulți arbori care ar fi fost tăiați în zona rezervației naturale „Lebăda Albă” din orașul Leova au fost remise redacției ZdG de către un cititor. Din imagini se observă că mai mulți arbori au fost defrișați lângă râul Prut, în apropiere de punctul de trecere a frontierei din zonă.



Cititorul care ne-a trimis imaginile a menționat că a descoperit copacii tăiați zilele trecute, în timpul unei plimbări prin zona unde a copilărit. El s-a arătat nedumerit de copacii tăiați, ținând cont de faptul că legislația interzice defrișările fără studii științifice complexe în rezervațiile naturale.





Inițial, contactat de ZdG, Iurie Chițanu, angajat al Inspecției pentru Protecția Mediului Leova, a menționat că „nu deținem astfel de informații. Știu despre un caz când s-au tăiat copaci în legătură cu o construcție. Acest caz a fost examinat. Orice tăiere ilegală este interzisă, în rezervație sau în afară. Putem astăzi să examinăm la fața locului”, ne-a zis Chițanu. ZdG a transmis imaginile pentru a fi verificate de către inspectorul pentru protecția mediului.

La „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”, în administrarea căreia intră și orașul Leova, la fel, inițial am fost informați că nu se cunoaște despre tăieri ilicite de arbori pe teritoriul rezervației.

„Nu cunosc despre aceste tăieri. Trebuie să verific la colegi”, a menționat inginerul de pază și protecție a întreprinderii silvice, Vladimir Chiriac.

La câteva zile după semnalarea cazului de către ZdG, am fost contactați de către șeful Direcției sud a Centrului Operațional de Reacție la Incidentele de Mediu, Vadim Cioric.

„În legătură cu tăierile, imaginile transmise de dvs. nu sunt făcute pe teritoriul rezervației. «Lebăda Albă» este la o distanță de aproape un kilometru de la locul unde au fost făcute imaginile. Acolo au fost tăieri de igienă efectuate vreo patru ani în urmă, iar în vara acestui an au fost efectuate lucrări de tăiere rasă a unei porțiuni de salcie, conform autorizației și actelor permisive eliberate de către Agenția de Mediu și Moldsilva. La fel, statul român a solicitat un certificat de urbanism pentru construcția podului de beton în zona respectivă. Deci, au fost făcute niște lucrări planificate, despre care noi cunoaștem”, a declarat Cioric.

Anterior, pe 27 august, primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a scris că în preajma Zilei Independenței, Primăria orașului Leova a primit „solicitarea oficială a Administrației Naționale a Drumurilor privind emiterea certificatului de urbanism informativ necesar elaborării studiului de fezabilitate pentru construcția podului rutier permanent peste Prut și a căilor de acces către acesta”.

Conform Codului silvic al R. Moldova, sunt interzise tăierile de regenerare în pădurile cu funcții speciale de protecție strictă, în arii protejate sau alte categorii prevăzute de lege, în care regimul silvic interzice acest tip de exploatare.