Un nou mall va fi construit la Stăuceni: investiția se ridică la circa 250 de milioane de euro. Tofan: „Să vină ieșenii la mall la Chișinău, nu doar noi la Iași”

O nouă investiție de circa 250 de milioane de euro a fost lansată miercuri, 28 octombrie, la Stăuceni. Potrivit prim-ministrului, Vasile Tofan, în R. Moldova se va construi un nou mall cu o investiție de aproximativ 1,3% din PIB-ul Moldovei și „una dintre cele mai mari investiții private de la independență încoace”.

„Provocarea: să vină ieșenii la mall la Chișinău, nu doar noi la Iași. Asta sper să reușim și cu proiectul lansat azi la Stăuceni de SUMMA (n.red. Companie de construcție din Turcia) și FIBA (n.red. Companie de construcții internațională)”, a scris Tofan.

Potrivit premierului, un proiect de această dimensiune înseamnă locuri de muncă, servicii noi și mai multă activitate economică. Tofan a accentuat că atragerea investițiilor private majore este esențială pentru accelerarea creșterii economice și atingerea obiectivului de 4-5% anual.

Conform proiectului, suprafață totală planificată este aproximativ 154 de mii de m² pe un teren de 5,55 hectare, iar durata estimată a construcției ajunge la 36 de luni.

„Poate da și un impuls turismului, care deja crește rapid – vrem ca tot mai mulți oameni să vină la Chișinău pentru un weekend, cumpărături, restaurante, vinuri și evenimente.”

Tofan a precizat că SUMMA și FIBA nu sunt la prima investiție în Moldova. Companiile au investiti anterior în turism și hoteluri, în sănătate prin Medpark, „iar acum se extind și în energie, inclusiv printr-un nou proiect eolian de peste 40 MW, cu stocare de peste 10 MWh”.

„Asta îmi place cel mai mult la proiectul de astăzi: investitori care cunosc Moldova, au investit aici, au avut încredere și aleg să investească din nou – la o scară mult mai mare. Dacă vrem să creștem economia mai repede, avem nevoie de mai multe asemenea investiții ambițioase și de mai mulți investitori care să creadă în Moldova pe termen lung”, a mai adăugat șeful Executivului.