Aderarea R. Moldova și Ucrainei la UE: Ungaria frânează negocierile. Ce pârghii diplomatice are Chișinăul pentru depășirea blocajului?

Presa ucraineană a relatat, pe 20 octombrie, că Ungaria a blocat o etapă procedurală necesară pentru deschiderea ultimelor două clustere de negocieri în procesul privind aderarea R. Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană.

R. Moldova dispune de pârghii limitate pentru a depăși blocajul, întrucât decizia depinde în mare măsură de Budapesta și de partenerii europeni, a explicat analistul politic Mihai Isac informațiile apărute în presa ucraineană.

Cu toate acestea, pregătirea tehnică a R. Moldova și sprijinul președinției irlandeze susțin obiectivul deschiderii negocierilor până la sfârșitul anului, spune Daniel Vodă, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.

În pofida informațiilor privind decizia Ungariei, autoritățile de la Chișinău rămân optimiste că va fi identificată o soluție pentru depășirea impasului.

Mihai Isac, analist politic, a explicat pentru Ziarul de Gardă că divergențele anterioare dintre Ungaria și Ucraina au demonstrat că pot afecta direct R. Moldova, întrucât cele două țări avansează în paralel. „Acest risc era vizibil încă din vară, când rezervele Budapestei față de Kiev împiedicau progresul ambelor țări”, a spus expertul.

Totodată, analistul politic a subliniat că autoritățile de la Chișinău dispun de pârghii limitate pentru a influența poziția Budapestei, în condițiile în care rezervele acesteia vizează avansarea Ucrainei pe parcursul european.

„Chișinăul poate purta discuții, poate solicita susținere statelor partenere și poate demonstra îndeplinirea condițiilor europene. Însă, în calitate de stat candidat, nu participă la deciziile Consiliului și dispune de posibilități limitate de negociere reciprocă pe alte dosare europene”, a spus analistul.

Daniel Vodă, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, este de părere că rezervele față de Kiev impun o abordare diplomatică prudentă.



„Negocierile celor două țări înaintează în paralel, iar obiecțiile privind Kievul pot întârzia și Chișinăul. Acest context cere diplomație atentă în fiecare capitală unde există rezerve”, afirmă expertul.

Potrivit lui Mihai Isac, principalul argument al R. Moldova este „evaluarea pe meritele proprii”: „Progresele Moldovei trebuie judecate în raport cu obligațiile sale de aderare, iar divergențele dintre alte state ori evoluțiile politice interne nu ar trebui transferate asupra parcursului său european. În acest context sprijinul statelor partenere este esențial”.

Daniel Vodă a făcut referire și la nivelul de pregătire al R. Moldova, apreciat de oficiali europeni drept unul dintre cele mai bune, în raport cu ritmul de reforme implementate, care contribuie la consolidarea sprijinului statelor europene.

„Pregătirea tehnică declarată și sprijinul președinției irlandeze dau consistență obiectivului deschiderii până la sfârșitul anului. Sursele mele din arcul guvernamental de la Chișinău spun că acesta este realizabil, deși toți interlocutorii intervin cu rezerve și nu vorbesc despre asta ca despre un fapt împlinit. Obstacolul rămâne construirea consensului. Rezultatul depinde de transformarea sprijinului european într-un acord al celor 27 de țări”, a explicat expertul IPRE.

Responsabilitatea pentru depășirea blocajului procedural le revine și instituțiilor europene și statelor membre ale UE. „Acestea au o capacitate mult mai mare de negociere cu Budapesta și pot contribui la construirea unui compromis”, susține Mihai Isac, subliniind că R. Moldova nu poate rezolva de una singură problema folosirii dreptului de veto în interiorul Uniunii.

În următoarele săptămâni, Chișinăul trebuie să mențină ritmul reformelor și să adopte o abordare diplomatică atentă, consideră Daniel Vodă. „Din experiențele anterioare, știu exact ce nu va ajuta: arătatul cu degetul în direcția uneia sau a mai multor țări. Discuțiile între prieteni trebuie desfășurate într-un cadru de încredere, fără a împărți vina. În următoarele două luni vom vedea dacă Republica Moldova va mobiliza consensul în jurul său”, a conchis expertul IPRE.

Publicația ucraineană Kyiv Independent a scris, pe 20 octombrie, că Ungaria a blocat următorul pas procedural ce ar fi demarat procesul de deblocare a ultimelor două clustere, care acoperă agricultura, mediul și transporturile. Sursa citată scrie că Ungaria a blocat inițiativa, lăsând în urmă dezamăgirea celorlalte 26 de țări, fără a oferi o explicație, deși cerințele lor anterioare fuseseră îndeplinite.

„Colegii le-au cerut chiar omologilor maghiari să își explice poziția, însă aceștia nu au făcut-o, a precizat un diplomat. În schimb, Ungaria a transmis aparent că poziția sa rămâne aceeași ca înainte”, a scris publicația ucraineană.

Autoritățile de la Chișinău au comentat informațiile privind blocarea acestei etape, exprimându-și optimismul că vor fi identificate soluții pentru depășirea acesteia.

„Noi totuși suntem optimiști și eu cred că la sfârșitul acestui an, atunci când va avea loc ședința Consiliului European și unde se va lua decizia pe avansare se va găsi o soluție creativă, așa cum s-a găsit și până acum și o să mergem în continuare înainte”, a comentat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, la emisiunea „Forum” de la Vocea Basarabiei.

Și premierul Vasile Tofan a declarat că nu ar exista vreo problemă în relația cu Ungaria, în cadrul unui interviu publicat pe canalul de Youtube „Nicolae Chicu”. Acesta s-a referit la relațiile bilaterale dintre statele candidate și Ungaria, oferind drept exemple întâlnirea președintei Maia Sandu cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, la Budapesta și „relația bună” între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și premierul ungar. „Nu aș sări la concluzii că există un blocaj acolo”, a conchis Vasile Tofan.

Sâmbătă, 24 octombrie, președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele Ungariei, András Baka, și cu prim-ministrul Péter Magyar la Budapesta. Oficialii au discutat despre parcursul european al R. Moldova și despre pașii următori pentru deschiderea ultimelor două clustere de negocieri privind aderarea țării la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat de presă emis de Președinția R. Moldova.