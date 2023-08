Deconectări programate de lumină, pentru 7 august în 19 raioane ale țării

Premier Energy Distribution S.A. anunţă că pe 7 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.

Chişinău, sectorul Centru:

str. Vasile Alecsandri 58, 62, 64, 99 în intervalul de timp între 13:20 – 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Igor Vieru 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, Mihail Sadoveanu 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 9999, Mircea cel Bătrîn 27, 27/3 în intervalul de timp între 09:05-12:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Mihail Sadoveanu 42/1, 42/3 în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Industrială 21, 23, 27 în intervalul de timp între 09:10 – 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

s. Budeşti: str. 31 August 1989, 8 Martie, Alexandru Lăpuşneanu, Barbu Lăutaru, Budeşti, Budeşti noi, Gradinarilor, Haiducilor, Hotarul Satului, Humuleşti, Maria Cibotari, Mihai Kogălniceanu, Primaverii, Serghei Lazo, Serghei Lunchevici parțial, în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

s. Cruzeşti: str. Aleea Salcimîlor str-la, Aleea Salcîmilor, Buna Vestire, Calea Ieşilor, Columna, Cruzeşti, Dacia, Dimitrie Cantemir, Fintinarilor, Florilor, Iazului, Independenţei, Intemeetorul Crudu, Intemeetorul Crudu str-la, Internaţională, Ioan Scurtu, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Hînganu, Izvorului, Livezilor, Mihai Eminescu, Mioriţa, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Nucarilor, Răzeşilor, Renaşterii, Romănă, Sf.Treime, Sfatul Ţarii, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Valea Stoino, Valea Trandafirilor, Vatra Satului parțial, în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioroborta: str. Chişinăului, Cioroborta parțial, în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

s. Tohatin: str. Andrei Doga, Ciocîrliei, Cucorilor, Independenţei, Livezilor, Nicolae Sulac, Nucarilor Str, Renaşterii, Sf.Paraschiva, Speranţei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Tohatin, Valea Tohatin, Valea Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Buneţi: str. Buneţi, Columna, Lavanda, Pădurilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

s. Stăuceni: str. Stăuceni 999, 9004 în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Stăuceni: str. Alexei Mateevici, Gratiesti, Livezilor, Păcii, Tineretului, Trandafirilor, Unirii, Vierilor, Viilor str-la parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Anenii Noi:

s. Humuleşti: str. Amintirilor, Bubuieci, Chişinăului, Dragoş Vodă, George Coşbuc, Humuleşti, Lidia Istrati, Luceafărul, Nicolae Costin parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Maximovca: str. Chişinăului, Maximovca, Sportivă, Școlii parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mereni: str. Mereni 9069 în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Roşcani: str. Florilor, Livezilor, Roşcani, Viilor parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Teliţa parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Cahul:

s. Zîrneşti parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:15 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Brînza: str. Comsomoliscaea, Lenin, Molodejnaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bucuria parţial, în intervalul de timp între 13:00 – 17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Cantemir:

s. Baimaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr-Lunga: str. Cikalov, Lenin, Sîrtmaci parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Dezghingea: str. Buiuclî, Butuca, Chesea, Ciachira, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dovjenco, Drujbî, Dzerjinscogo, Gherţena, Grigore Cotovschi, Lenin, Lev Tolstoi str-la, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Mihail Şolohov str-la, Mihail Tuhacevski, Mira, Molodejnaea, Oziornaia, Pobeda, Rabociaea, Serghei Lazo, Suslova, Sverdlova, Tretiacov, Zaica str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Călăraşi:

or. Călăraşi: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun str-la, Mihai Eminescu, Pantelimon Halippa, Ştefan cel Mare şi Sfint 2s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:20-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Nişcani parțial, în intervalul de timp între 09:40-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Păuleşti: str. Păuleşti 9995 în intervalul de timp între 09:40-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Hîrjăuca: str. Hîrjăuca, Sanatoriu 668 parțial, în intervalul de timp între 09:40-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mîndra: str. Mîndra 668 în intervalul de timp între 09:40-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Căuşeni:

or. Căuşeni: str. Mitropolit Varlaam, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Căuşeni: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Basarabia, Calea Basarabiei, Calea Ştefaneştelor, Dimitrie Cantemir, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu 1 str-la, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu bd., Ştefan cel Mare şi Sfînt 7s-la, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sălcuţa: str. Chişinăului, Creangă Pavel, Păcii, Sălcuţa, Sf.Maria parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cimişlia:

or. Cimişlia: str. Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu str-la, Teilor, Trandafirilor parţial, în intervalul de timp între 10:00 – 12:00 pentru conectarea consumatorului nou

or. Cimişlia: str. Alexandru cel Bun, Cimislia, Cîmpiilor, Constantin Stamati, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu str-la, Sfînta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Traian, Valul lui Trăian, Vasile Alecsandri parţial, în intervalul de timp între 14:00 – 16:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Ialpugeni parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciucur-Mingir parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Ciucur-Mingir: str. Ciucur-Mingir 84, 900A, 9004, 9006 în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciucur-Mingir: str. Ciucur-Mingir, Ion Creangă, Nicolae Cernov parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric.

s. Mihailovca: str. Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Maxim Gorki, Nouă str-la, Padurii, Ştefan Neaga parțial, în intervalul de timp între 11:00-12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Criuleni:

or. Criuleni: str. Bez Uliţ, Criuleni, Deva, Gheorghe Coşbuc, Independenţei, Ion Luca Caragiale, Mihail Frunze, Orgheevscaea, Orhei, Razesti parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Măgdăcești: str. Alexei Mateevici, Burebista, Dacia, Dumitru Matcovschi, Gheorghe Asachi, Ion Inculeţ, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Măgdăceşti: str. Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihai Eminescu, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 11:00-13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Boşcana: str. Boşcana 1009 în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hruşova: str. Hruşova 993, 9043, 9999 în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciopleni: str. Ciopleni 1001, 9999 în intervalul de timp între 09:05 – 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Măgdăceşti: str. Cuza-Vodă, Dimitrie Cantemir, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Păcii, Veronica Micle parţial, în intervalul de timp între 15:30 – 16:50 pentru conectarea consumatorului nou

Hînceşti:

or. Hîncești: str. Cimișliei șos., Industrială parțial, în intervalul de timp între 10:00-18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ciuciuleni: str. Ciuciuleni, Livezilor, Mihai Eminescu, Petru Frunze, Veterinarilor parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Şipoteni: str. Izvoarelor, Tinereţei, Viilor, Şipoteni parțial, în intervalul de timp între 15:00-17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Cărpineni: str. Boris Glavan, Grigore Cotovschi, Independenţei, Morii, Rădi, Stepnaea, Vasile Alexandri, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:50-11:50 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Ţentralinaea parțial, în intervalul de timp între 13:30-15:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Ialoveni:

or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun parțial, în intervalul de timp între 09:20-13:20 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Basarabia, Basarabia str-la, Bălţi, Cetatea Albă, Chişinăului, Ismail, Libertăţii, Spartac, Tighina parțial, în intervalul de timp între 13:20 – 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Ialoveni: str. Arţarilor, Aurel David, Basarabia, Chersăcelului, Frasinilor, Tricolorului, Tudor Vladimirescu parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Pojăreni parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cigîrleni parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cigîrleni parțial, în intervalul de timp între 12:00-14:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Costeşti: str. Costeşti, Mihai Eminescu, Sf.Nicolae, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:10:17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Sociteni: str. Sociteni, Teilor, Tricolorului parțial, în intervalul de timp între 08:45-10:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Cigîrleni: str. Cigîrleni 9006, 9033 în intervalul de timp între 14:30-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Leova:

s. Tigheci: str. Strămoşilor, Tigheci parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Nisporeni:

s. Bălăneşti, s. Mileşti parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Orhei:

s. Morozeni parțial, în intervalul de timp între 09:10-12:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bulăieşti parțial, în intervalul de timp între 14:30-16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Bulăieşti parțial, în intervalul de timp între 11:30-14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Jora de Mijloc parțial, în intervalul de timp între 09:00-22:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Jora de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:00-22:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Lopatna parțial, în intervalul de timp între 09:00-22:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cişmea parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pelivan: str. Ioan Pelivan 9016 în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cişmea: str. Cişmea, Victor Grişcenco, s. Mitoc: str. Mitoc 789, 996, s. Pelivan: str. Andrei Lupan, Independenţei, Ioan Pelivan, Mihail Frunze, Păcii, Suvorov, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Breanova, s. Isacova: str. Isacova 802 în intervalul de timp între 13:00-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Neculăieuca: str. Neculăieuca 9880 în intervalul de timp între 13:00-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Jora de Mijloc parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Jora de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Străşeni:

s. Micleuşeni: str. Izvoarelor, Micleuşeni parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Ştefan Vodă:

s. Brezoaia: str. Comsomoliscaea, Hersonscaea, Jirnovaea, Lenin, Molodejnaea, Nadrecinaea, Odesscaea, Brezoaea parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Semionovca: str. Semionovca, Zapadnîi parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Grădiniţa: str. Iurie Gagarin, Lesnaea parțial, în intervalul de timp între 09:15-17:15 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Slobozia: str.Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Ştefan-Vodă: str. Suvorovo 9101/1, s. Feşteliţa: str. Cişmelelor, Dumitru Postolachi, Gheorghe Asachi, Grigore Cotovschi, Hîrtopului, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Kogălniceanu, Pobeda, Festelita, Sadovaea, Vladimir Maiacovski, s.Marianca de Jos:str. Marianca de Jos 9015 parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Taraclia:

or. Taraclia: str. Curcenco str-la, Grigore Cotovschi, Kurcenko, Mati Bolgaria parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Teleneşti:

s. Chiţcanii Vechi: str. Chiţcanii Vechi, Nicolae Esinencu, Sfîntul Gheorghe parțial, în intervalul de timp între 09:30-20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene