De Ziua Armatei Naționale, Maia Sandu a înmânat distincții de stat și diplome de onoare. „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 3 septembrie, la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Cu ocazia ceremoniei, șefa statului a înmânat distincții de stat și diplome de onoare, potrivit unui comunicat al Președinției.

Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul, disciplina și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare. În plus, aceasta a remarcat, potrivit Președinției, „progresele făcute în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale, printr-o mai bună pregătire a militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene”.

Maia Sandu a subliniat că investițiile ce țin de apărarea națională rămân un imperativ în condițiile în care R. Moldova resimte nemijlocit consecințele războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Rachetele care ne-au survolat spațiul aerian și dronele care au căzut pe teritoriul țării noastre constituie un avertisment dur că trebuie să ducem mai departe investițiile în capacitățile noastre de apărare”, a declarat șefa statului.

În acest sens, Sandu a menționat că statul va continua să aloce resurse pentru echipamente moderne și condiții mai bune de serviciu pentru militari, precum și să dezvolte parteneriatele externe.

„O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”, a reiterat președinta.

Șefa statului a evidențiat și contribuția militarilor moldoveni la securitatea internațională, inclusiv prin participarea în prezent la trei misiuni internaționale de menținere a păcii. Totodată, președinta a apreciat sprijinul recent oferit de Armată cetățenilor și autorităților din țară prin intervențiile geniștilor pentru neutralizarea obiectelor explozive și a componentelor de drone, prin ajutorul acordat în timpul ghețușului și poleiului, precum și prin contribuția la înlăturarea consecințelor poluării râului Nistru.

Maia Sandu a subliniat că cea mai importantă resursă a Armatei sunt oamenii și a exprimat recunoștință militarilor și familiilor acestora, precum și veteranilor și rezerviștilor care au contribuit la crearea forțelor armate și au apărat independența, suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova. „Țara vă vede munca și o apreciază”, a concluzionat șefa statului.

Pe 3 septembrie în R. Moldova este marcată Ziua Națională a Armatei.