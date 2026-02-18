De mâine studiile se vor relua cu prezență fizică în Chișinău. Explicațiile primarului Ion Ceban

Joi, 19 februarie, studiile vor fi reluate cu prezență fizică în capitală. Anunțul a fost făcut de către primarul general Ion Ceban, în seara zilei de 18 februarie.

Potrivit lui Ceban, decizia este bazată pe „analiza situației din teren, pe prognozele meteo, pe recomandările autorităților centrale și pe consultările din diverse domenii”.

„Astăzi s-a intervenit continuu, pe parcursul întregii zile, cu toate efectivele. Acest lucru se va face până târziu în noapte. (…) Știu și am citit opiniile tuturor, în special ale elevilor, din miile de mesaje transmise. Vom ține cont de acest lucru, iar după consultări cu dumneavoastră și cu pedagogii, vom lua împreună o decizie pe care o consider interesantă”, a afirmat edilul capitalei.

Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice a intrat în vigoare la ora 02:00 pe 18 februarie și a fost valabil până la ora 20:00, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Cod portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).

Cod galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).

Anterior, I.M. Parcul Urban de Autobuze (PUA) a informat că, din cauza precipitațiilor abundente, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, fiind vizate atât rutele urbane, cât și cele suburbane.