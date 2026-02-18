Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării
Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării, în contextul condițiilor meteorologice. Restricțiile au început la ora 19:00 și vor fi în vigoare până la ora 22:00, anunță Guvernul.
„Restricțiile sunt necesare pentru a permite serviciilor specializate să intervină prompt și eficient în procesul de curățare a drumurilor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Rugăm șoferii să respecte restricțiile impuse și indicațiile polițiștilor aflați în teren”, explică Guvernul.
Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice a intrat în vigoare pe 18 februarie, de la ora 02:00 și va fi valabil până la ora 20:00, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
Cod portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).
Cod galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).
Anterior, I.M. Parcul Urban de Autobuze (PUA) a informat că, din cauza precipitațiilor abundente, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, fiind vizate atât rutele urbane, cât și cele suburbane.