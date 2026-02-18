Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării, în contextul condițiilor meteorologice. Restricțiile au început la ora 19:00 și vor fi în vigoare până la ora 22:00, anunță Guvernul.

„Restricțiile sunt necesare pentru a permite serviciilor specializate să intervină prompt și eficient în procesul de curățare a drumurilor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Rugăm șoferii să respecte restricțiile impuse și indicațiile polițiștilor aflați în teren”, explică Guvernul.

Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice a intrat în vigoare pe 18 februarie, de la ora 02:00 și va fi valabil până la ora 20:00, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Cod portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).

Cod galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).

Anterior, I.M. Parcul Urban de Autobuze (PUA) a informat că, din cauza precipitațiilor abundente, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, fiind vizate atât rutele urbane, cât și cele suburbane.