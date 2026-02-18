Circulația troleibuzelor și autobuzelor, în continuare afectată de condițiile meteorologice

Din cauza precipitațiilor abundente, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, fiind vizate atât rutele urbane, cât și cele suburbane, informează I.M. Parcul Urban de Autobuze (PUA), conform datelor de la ora 18:20.

„Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate”, atenționează responsabilii de la Parcul Urban de Autobuze.

PUA subliniază că personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările neprevăzute, ar oentru informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta, cetățenii pot apela Linia fierbinte a Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) – 022 204 205 – sau dispeceratul PUA – 022 83 73 17.

Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice a intrat în vigoare pe 18 februarie, de la ora 02:00 și va fi valabil până la ora 20:00, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Cod portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).

Cod galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).