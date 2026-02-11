Dan Perciun: „Aproximativ 90% dintre protestatari nu sunt din Dereneu. Sunt aduși din afară pentru a crea tensiuni”

Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, ar fi alimentate artificial prin mobilizarea organizată a unor persoane din afara localității, susține ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Ministrul a menționat că protestele din ultimele zile „au un caracter orchestrat”, iar imaginile create în jurul conflictului sunt exploatate inclusiv propagandistic. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

Dan Perciun a explicat că situația din Dereneu are rădăcini mai vechi, care datează din 2018, când fostul preot al bisericii a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei. Potrivit lui, acest moment a generat o ruptură în comunitate, care persistă și astăzi, iar actualele tensiuni sunt amplificate de intervenții externe și de implicarea factorului politic.

„Cred că trebuie să dăm un pic de context, un pic de istorie a acestei povești de la Dereneu. Lucrurile au început în 2018, când preotul de atunci a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei. Atunci a existat o intervenție foarte categorică din partea Mitropoliei Moldovei, susținută și de către autoritățile statului. Poliția atunci a evacuat preotul din biserică și a adus în loc un alt preot. Precedentul a activat în localitate mai mult de 20 de ani și continuă să o facă și astăzi și se bucură de susținere din partea celor din Dereneu”, a declarat Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.

Conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, cu acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Incidentul a fost rapid preluat și amplificat pe rețelele sociale de canale și actori cunoscuți pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, iar la slujba oficiată în fața bisericii a fost observat un cetățean condamnat anterior pentru activitate de mercenariat în estul Ucrainei.

De la un litigiu local la o criză prezentată ca „persecuție religioasă”

Disputa de la Dereneu a fost transformată, în doar câteva zile, dintr-un conflict juridic și administrativ într-o temă majoră de mobilizare emoțională online. Pe Telegram, Facebook și alte platforme au circulat intens imagini și videoclipuri cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), care, împreună cu mai mulți preoți și enoriași, a oficiat „Sfânta Liturghie” în curtea bisericii, îngenunchind în fața forțelor de ordine sau acuzând autoritățile că ar „bloca accesul la biserică”.

Mesajele au fost preluate și redistribuite de canale media și politicieni cunoscuți pentru poziții favorabile Moscovei, care au prezentat situația drept dovada unui stat „anticreștin”, „reprimator” și „controlat politic”. În paralel, conflictul a fost legat retoric de așa-zisul „scenariu ucrainean”, fiind sugerată existența unei conspirații mai largi împotriva Bisericii Ortodoxe.

Rețele coordonate și mesaje polarizante

Analiza distribuirii conținutului arată o răspândire accelerată și coordonată a acelorași mesaje pe mai multe platforme, inclusiv pe canale din stânga Nistrului și din Găgăuzia. Postările insistă pe ideea că autoritățile ar acționa ilegal, ignorând deliberat faptul că există o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia, dreptul de folosință a bisericii aparține Mitropoliei Basarabiei.

Printre cele mai frecvente mesaje promovate se numără acuzațiile potrivit cărora „poliția blochează slujbele”, „statul confiscă biserici” sau „guvernarea urmează calea Ucrainei în lupta cu credința”. Aceste narațiuni au fost susținute public inclusiv de deputatul socialist Bogdan Țîrdea, prezent la fața locului, care a declarat că preoții Mitropoliei Basarabiei ar încerca „abuziv” să preia biserica – afirmație contrară hotărârii CSJ din iunie 2025.