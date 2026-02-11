Conflictul de la biserica din Dereneu, amplificat de rețele pro-ruse. La slujba oficiată în fața lăcașului sfânt a fost observat un mercenar condamnat

Conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, cu acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Incidentul a fost rapid preluat și amplificat pe rețelele sociale de canale și actori cunoscuți pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, iar la slujba oficiată în fața bisericii a fost observat un cetățean condamnat anterior pentru activitate de mercenariat în estul Ucrainei.

De la un litigiu local la o criză prezentată ca „persecuție religioasă”

Disputa de la Dereneu a fost transformată, în doar câteva zile, dintr-un conflict juridic și administrativ într-o temă majoră de mobilizare emoțională online. Pe Telegram, Facebook și alte platforme au circulat intens imagini și videoclipuri cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), care, împreună cu mai mulți preoți și enoriași, a oficiat „Sfânta Liturghie” în curtea bisericii, îngenunchind în fața forțelor de ordine sau acuzând autoritățile că ar „bloca accesul la biserică”.

Mesajele au fost preluate și redistribuite de canale media și politicieni cunoscuți pentru poziții favorabile Moscovei, care au prezentat situația drept dovada unui stat „anticreștin”, „reprimator” și „controlat politic”. În paralel, conflictul a fost legat retoric de așa-zisul „scenariu ucrainean”, fiind sugerată existența unei conspirații mai largi împotriva Bisericii Ortodoxe.

Rețele coordonate și mesaje polarizante

Analiza distribuirii conținutului arată o răspândire accelerată și coordonată a acelorași mesaje pe mai multe platforme, inclusiv pe canale din stânga Nistrului și din Găgăuzia. Postările insistă pe ideea că autoritățile ar acționa ilegal, ignorând deliberat faptul că există o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia, dreptul de folosință a bisericii aparține Mitropoliei Basarabiei.

Printre cele mai frecvente mesaje promovate se numără acuzațiile potrivit cărora „poliția blochează slujbele”, „statul confiscă biserici” sau „guvernarea urmează calea Ucrainei în lupta cu credința”. Aceste narațiuni au fost susținute public inclusiv de deputatul socialist Bogdan Țîrdea, prezent la fața locului, care a declarat că preoții Mitropoliei Basarabiei ar încerca „abuziv” să preia biserica – afirmație contrară hotărârii CSJ din iunie 2025.

Mercenar condamnat, observat în mijlocul enoriașilor

La slujba oficiată în fața bisericii din Dereneu a fost observat și Valeriu Chirca, anterior condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare pentru participarea într-un conflict armat. În perioada septembrie–octombrie 2014, Chirca s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, unde s-a înrolat, din interes material, într-o formațiune armată a așa-numitei „Republici Populare Luhansk”, entitate separatistă nerecunoscută internațional. Conform anchetei, scopul acțiunilor sale a fost subminarea ordinii constituționale și violarea integrității teritoriale a Ucrainei. În cadrul grupării armate, Chirca a avut un rol legat de logistică, fiind responsabil de distribuirea coletelor către mercenari, în schimbul unei remunerații promise. Despre implicarea lui în acțiuni de mercenariat au scris anterior și jurnaliștii RISE Moldova.

Valeriu Chirca a confirmat pentru Ziarul de Gardă că a fost prezent la manifestație. „Nimeni pe mine nu m-a invitat, eu am venit singur din propria inițiativă, deoarece oamenii care veneau la biserică nu puteau să intre în biserică și eu am hotărât să vin și să-i susțin un pic. Am aflat din internet. Am văzut problema și am văzut că iată, duminică o să fie slujba la biserică și am hotărât și am venit la slujbă. Eu permanent particip la manifestațiile care sunt pentru oameni. Eu nu împart în dreapta, stângă sau centru. Eu tot timpul o să vin în susținerea oamenilor”, a declarat Valeriu Chirca pentru Ziarul de Gardă.

Un nume recurent la protestele politice

Prezența lui Valeriu Chirca la manifestații și proteste nu este una izolată. Presa a documentat aparițiile sale repetate la manifestațiile politice din R. Moldova, inclusiv la protestele organizate de Platforma Demnitate și Adevăr sau la acțiunile șoferilor și transportatorilor.

În 2018, presa a relatat despre participarea lui Chirca la protestele conduse de Andrei Năstase.

În imaginile de arhivă, Chirca apare îmbrăcat în haine militare și purtând panglica Sfântului Gheorghe – simbol asociat armatei ruse – fiind și implicat în altercații cu jurnaliștii în timpul manifestațiilor la care a participat.

De-a lungul anilor, numele lui Chirca a fost asociat cu mai multe acțiuni de stradă care au degenerat în tensiuni cu forțele de ordine.

Potrivit surselor Ziarului de Gardă, la manifestația din fața bisericii din Dereneu ar fi participat și un bărbat care purta haine cu însemnele Rusiei, precum și mai mulți angajați ai pieței Revenco. Aceleași surse susțin că patronul pieței Revenco este verișor cu primarul satului Dereneu, care poartă același nume de familie.

Marți, 10 februarie, am încercat să obținem o reacție de la Vasile Revenco, edilul localității, reprezentant al Partidului Socialiștilor, însă acesta ne-a închis după ce a aflat subiectul discuției.

Tot marți, 10 februarie, Poliția a anunțat că un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, contrar legii și fără a ține cont că în lăcașul sfânt erau prezenți copii, care au fost afectați emoțional de aceste acțiuni. Cazul a fost înregistrat, fiind documentat de oamenii legii. În urma incidentului, primarul localității Dereneu, Vasile Revenco, avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, precum și alte patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore.

Ce spun autoritățile despre conflictul de la Dereneu

Conflictul de la biserica din satul Dereneu divizează de mai mulți ani două comunități creștin-ortodoxe din localitate. Disputa a început în 2017, când preotul din sat a decis, împreună cu o parte din enoriași, să adere la Mitropolia Basarabiei. În 2018, un grup de localnici a spart ușa bisericii, a schimbat lacătul și a alungat preotul care slujea acolo de peste 20 de ani. În locul lui a venit Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse. Clădirea bisericii este monument istoric aflat în proprietatea statului, iar în 2019 a fost oferită în folosință pe 50 de ani Mitropoliei Basarabiei.

În iunie 2025, Curtea Supremă de Justiție a stabilit definitiv că dreptul de folosință asupra bisericii aparține Mitropoliei Basarabiei. Cu toate acestea, la începutul lunii februarie 2026, Episcopia de Ungheni și Nisporeni, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, a acuzat autoritățile că ar fi blocat accesul în lăcaș. Inspectoratul General al Poliției a respins acuzațiile de „blocare” a bisericii din Dereneu, precizând că lăcașul nu a fost încuiat de poliție, ci blocat din interior de preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Patriarhiei Ruse, și familia sa.

Ministerul Culturii a făcut apel la calm și a avertizat că situația este exploatată politic și folosită pentru provocări și divizarea societății. Autoritățile au subliniat că litigiul trebuie soluționat exclusiv pe cale legală, prin respectarea deciziilor definitive ale instanțelor.

În context, Mitropolia Basarabiei a condamnat ferm atacurile violente de marți seară. „Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric”, a scris Mitropolia Basarabiei.