Mitropolia Basarabiei condamnă atacurile de la Dereneu și solicită intervenția instituțiilor de stat și a celor responsabile de protecția copilului

Mitropolia Basarabiei condamnă ferm atacurile violente de marți seară, 10 februarie, din localitatea Dereneu, raionul Călărași, unde un grup de peste 150 de persoane, inclusiv primarul localității, Vasile Revenco, și un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au intrat forțat în biserica din localitate, care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei.

„Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. Cu puțin timp în urmă, un grup organizat de aproximativ 150 de persoane, format din ierarhul, clericii și susținătorii structurii religioase subordonate Patriarhiei Ruse din Chișinău, mobilizați din mai multe localități ale țării și coordonați cu implicarea directă a primarului localității Dereneu, a rupt în mod deliberat cordonul forțelor de ordine și a pătruns forțat în incinta bisericii. Această acțiune a fost una premeditată, violentă și executată în dispreț total față de lege, ordinea publică și autoritatea statului”, scrie Mitropolia Basarabiei.

Potrivit Mitropoliei, este un fapt incontestabil că, în intervalul 5 martie 2018 – 27 ianuarie 2026, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu a fost ocupată în mod ilegal de către preotul Popa Alexandru, desemnat fără temei canonic și juridic de către Mitropolia Chișinăului, împreună cu un grup de persoane mobilizate din localități învecinate, care nu reprezintă în mod legitim comunitatea parohială.

Această ocupare s-a realizat în afara oricărui cadru legal, în pofida existenței unor acte administrative și juridice clare care consacră dreptul de posesie și folosință al Comunității Religioase Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Mitropoliei Basarabiei, mai adaugă Mitropolia în comunicat.

„Dreptul parohiei de a poseda, folosi, administra și proteja acest lăcaș de cult este născut din Contractul de folosință gratuită și protejare a monumentului istoric nr. 1 din 5 noiembrie 2019 și din Actul de primire-predare nr. 1 din aceeași dată, acte care au fost înregistrate în Registrul bunurilor imobile la data de 3 august 2020 și care produc efecte juridice depline până în prezent”, conform Mitropoliei Basarabiei.

În aceste condiții, reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au solicitat intervenția instituțiilor de stat:

pentru identificarea, reținerea și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în actele de violență, instigare și organizare ilegală;

pentru restabilirea de urgență a ordinii publice și a controlului legal asupra situației din localitatea Dereneu;

pentru garantarea siguranței credincioșilor care aparțin Mitropoliei Basarabiei și a dreptului acestora de a-și exercita liber credința;

pentru asigurarea accesului deplin și neîngrădit al Mitropoliei Basarabiei la lăcașul de cult care îi aparține în mod legal.

De asemenea, Mitropolia solicită intervenția instituțiilor responsabile de protecția copilului, în vederea asigurării securității, integrității fizice și emoționale a copiilor minori afectați de peste două săptămâni de acest conflict.