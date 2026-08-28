Cum va fi vremea în ultima vineri din această vară

Vineri, 28 august, vremea va fi caldă, cu cer variabil. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), temperaturile vor fi în jur de 25°C.

În centrul țării, maximele vor ajunge la 26°C. Vântul va sufla din nord-est cu o viteză de aproximativ 18 km/h.

În nord, temperaturile vor ajunge la 22°C ziua. Vântul va sufla din nord-est cu până la 18 km/h.

În sudul țării vor fi ploi slabe. Temperaturile vor urca până la 26°C.

