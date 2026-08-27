VIDEO Mesajele din PMAN adresate de Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev: „Ucraina iubește Moldova. Vă respectăm țara, vă respectăm cetățenii, vă respectăm independența”

Mesajele din PMAN adresate de Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev: „Ucraina iubește Moldova. Vă respectăm țara, vă respectăm cetățenii, vă respectăm independența”
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și omologii săi din România și Ucraina, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, s-au adresat oamenilor adunați în Piața Marii Adunări Naționale.
Liderul de la Kiev și-a ținut discursul în ucraineană, română și engleză.
„Salut, Moldova. Vă felicit cu Ziua Independenței”, a spus Zelenski la începutul adresării, în română.
Volodimir Zelenski:
„Oameni liberi ai țărilor libere. Atât de mulți tineri de aici s-au născut în R. Moldova independentă, iar voi sunteți viitorul. Ar trebui să fiți recunoscători celor care au luptat pentru independență, care sunt astăzi aici cu noi. Mulțumesc soldaților noștri, sunteți eroi (…).
Sunt sigur că vor continua să fim independenți și uniți în anii care urmează. Moldova a trecut prin multe în acești 35 de ani și ați arătat că Moldova este o națiune puternică, și fără îndoială: o țară minunată. Sunteți un popor minunat, o națiune europeană. Și sunt sigur că, uniți, vom fi toți parte a Europei, o Europă liberă și pașnică – ceea ce contează cel mai mult pentru oamenii noștri, iar noi prețuim viața umană în același fel. Vrem să trăim cu demnitate, în propriile noastre țări. Vrem să rămânem țări europene. Desigur, tot ce vrem noi nu coincide cu ceea ce vrea Rusia. Rusia face multe lucruri pentru a ne distruge viața în Ucraina, pentru a vă distruge viața în Moldova, și pentru a face situația cât mai dificilă pentru România.
Aceasta este lumea rusească. Strică și distruge, dar vom învinge, sunt sigur.
Nu sunt sigur că am nevoie de un discurs atât de lung. Este o zi minunată pentru țara voastră. Sunt mândru să fiu aici. Ucraina iubește Moldova. Vă respectăm țara, vă respectăm cetățenii, vă respectăm independența. Suntem mândri de președinta voastră și suntem prieteni buni cu România și președintele Dan. Vă dorim doar pace, pace și victorie”, a declarat Volodimir Zelenski.
Maia Sandu:
„Moldova noastră are astăzi 35 de ani. Este ca un tânăr sau o tânără de 35 de ani. Avem o țară tânără, dar liberă și suficient de matură ca să-și scrie propriul viitor. Și își scrie propriul viitor cu litere europene și cu grafie latină.
Dragi tineri, bucurați-vă de independența pe care ne-au dăruit-o părinții și bunicii noștri. Ei au luptat și ne-au oferit nouă această independență. Noi trebuie să o protejăm. Noi, cei de astăzi, trebuie să vă asigurăm pace și libertate, voi trebuie să munciți pentru ziua de mâine a R. Moldova”, a afirmat Maia Sandu.
Nicușor Dan:
„Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței. Oamenii din locurile aceste au dovedit de-a lungul timpului că au o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, a deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile și identitatea.
Acum mai este doar puțin până când R. Moldova va intra acolo unde îi este locul, în UE. Are conducătorii care știu să o ducă acolo și vă are pe voi, cei care susțineți asta. Domnul președinte Zelenski și poporul ucrainean dovedesc că, atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale”, a spus Nicușor Dan.
Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, prin adoptarea Declarației de Independență.