VIDEO Mesajele din PMAN adresate de Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev: „Ucraina iubește Moldova. Vă respectăm țara, vă respectăm cetățenii, vă respectăm independența”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și omologii săi din România și Ucraina, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, s-au adresat oamenilor adunați în Piața Marii Adunări Naționale.

Liderul de la Kiev și-a ținut discursul în ucraineană, română și engleză.

„Salut, Moldova. Vă felicit cu Ziua Independenței”, a spus Zelenski la începutul adresării, în română.

„Oameni liberi ai țărilor libere. Atât de mulți tineri de aici s-au născut în R. Moldova independentă, iar voi sunteți viitorul. Ar trebui să fiți recunoscători celor care au luptat pentru independență, care sunt astăzi aici cu noi. Mulțumesc soldaților noștri, sunteți eroi (…).

Sunt sigur că vor continua să fim independenți și uniți în anii care urmează. Moldova a trecut prin multe în acești 35 de ani și ați arătat că Moldova este o națiune puternică, și fără îndoială: o țară minunată. Sunteți un popor minunat, o națiune europeană. Și sunt sigur că, uniți, vom fi toți parte a Europei, o Europă liberă și pașnică – ceea ce contează cel mai mult pentru oamenii noștri, iar noi prețuim viața umană în același fel. Vrem să trăim cu demnitate, în propriile noastre țări. Vrem să rămânem țări europene. Desigur, tot ce vrem noi nu coincide cu ceea ce vrea Rusia. Rusia face multe lucruri pentru a ne distruge viața în Ucraina, pentru a vă distruge viața în Moldova, și pentru a face situația cât mai dificilă pentru România.

Aceasta este lumea rusească. Strică și distruge, dar vom învinge, sunt sigur.

Nu sunt sigur că am nevoie de un discurs atât de lung. Este o zi minunată pentru țara voastră. Sunt mândru să fiu aici. Ucraina iubește Moldova. Vă respectăm țara, vă respectăm cetățenii, vă respectăm independența. Suntem mândri de președinta voastră și suntem prieteni buni cu România și președintele Dan. Vă dorim doar pace, pace și victorie”, a declarat Volodimir Zelenski.