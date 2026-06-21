Cum va fi vremea duminică: până la 31°C și cer variabil în toată țara

Duminică, 21 iunie, vremea se va menține caldă pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit Serviciului Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor oscila între 28 și 31 de grade Celsius.

În nordul țării, la Bălți, termometrele vor indica până la 28°C, în timp ce în centrul republicii, inclusiv la Chișinău, maximele vor ajunge la 30°C. În sud, valorile termice vor urca până la 31°C. Minimele nocturne vor varia între 16 și 19 grade Celsius.

Meteorologii prognozează vânt slab până la moderat din nord, iar condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activități în aer liber.

Potrivit prognozei pentru începutul săptămânii viitoare, vremea va rămâne călduroasă, cu temperaturi care ar putea depăși pragul de 30°C.