Cu ce averi candidează la parlamentare liderii „Blocului Electoral Patriotic”. Din ce venituri au trăit în 2024 și ce proprietăți au

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) s-a lansat astăzi, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Lansarea a avut loc în preajma Mănăstirii Căpriana.

ZdG a analizat veniturile și proprietățile declarate de cei patru lideri ai blocului electoral, pentru anul 2024.

Salariu de peste 5 milioane de ruble de la o universitate din Rusia

Primul pe lista blocului este fostul președinte al R. Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon. Pentru anul 2024 acesta declară un venit salarial de circa 241 de mii de lei de la partid, și un onorariu de aproximativ 5,61 milioane de ruble sau aproape 1,16 milioane de lei, din partea Universității Sberbank, din Rusia. Soția lui Dodon, Galina, a primit un salariu de la SRL Baza de Odihnă Sadovo de 60 de mii de lei și de 330 de mii de lei din partea Exclusiv Media SRL, administrată de Ludmila Furculiță, soția lui Corneliu Furculiță, deputat PSRM.

Igor Dodon declară un teren intravilan de 0,059 ha și o casă de locuit cu o suprafață de 422,8 metri pătrați, cu valoarea indicată de 2,16 milioane de lei. Liderul PSRM are în folosință un Mercedes fabricat în 2020 și declară un credit contractat în 2013, în sumă de 1,477 milioane de lei.

Unicul venit declarat în 2024 – cadouri la ziua de naștere

Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și lidera partidului „Inima Moldovei” indică în declarația de avere mai multe cadouri oferite în cadrul zilei sale de naștere din anul 2024. Suma totală a cadourilor ajunge la 175 de mii de lei. Vlah nu a declarat alte careva venituri. În proprietatea fostei bașcane se află un apartament cu o suprafață de 113 metri pătrați și un garaj de 21,5 metri pătrați, având valorile indicate de 657 de mii și 121 de mii de lei, respectiv. Ambele imobile i-au fost donate în 2020. Vlah este numărul trei pe lista blocului.

O casă cumpărată recent în valoare de 6,44 milioane de lei

Pe locul patru este fostul premier și liderul partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev. Din venituri, Tarlev declară un salariu de circa 88 de mii de roni (circa 337 de mii de lei), de la compania „Tarogo Transport” din România, obținut de soția sa.

Vasile Tarlev declară cinci terenuri, trei fiind agricole. La capitolul imobile, fostul premier indică o casă de locuit de 47 metri pătrați, obținută în baza unui certificat de moștenire în 2006. La fel, Tarlev indică un apartament de 70 metri pătrați, în valoare de circa 1 milion de lei, moștenit în 2015, iar un alt apartament i-a fost donat în 2023, cu o suprafață de 53 metri pătrați și o valoare de circa 300 de mii de lei. În 2024 a fost cumpărată încă o casă de locuit, cu suprafața de 182 metri pătrați, în valoare de 6,44 milioane de lei.

Fostul premieri a indicat și 15 conturi bancare. Cel mai mare fiind un depozit de 32 de mii de euro.

Conturi și depozite bancare de peste 3 milioane de lei

Doar pe locul 32 în lista blocului este fostul președinte al R. Moldova, Vladimir Voronin. Liderul comuniștilor a primit un salariu de la Parlament, acesta ocupând funcția de deputat, în sumă de 151 de mii de lei. La fel, Voronin a primit mai multe indemnizații de la Legislativ și CNAS în sumă de 248 de mii de lei. În calitate de fost președinte, Voronin primește și o pensie de circa 183 de mii de lei.

Vladimir Voronim declară trei imobile: un apartament obținut în 1989 cu suprafața de 232 metri pătrați în valoare de 1,88 milioane de lei, o casă de locuit de 50 metri pătrați, obținută în 2005 și o altă casă, care a fost moștenită în 2008, cu suprafața de 122 metri pătrați. Fostul președinte a incidat un autotorism Audi, dobândit în 2017, în valoare de 10 mii de euro.

În 2021, fostul președinte a primit un ceas în valoare de 117 mii de lei. Pentru 2024 au fost declarat șapte conturi bancare, în suma totală de circa 3,25 milioane de lei. Pentru servicii turistice, Voronin a achitat circa 54 de mii de lei.