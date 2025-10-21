CSP a acceptat rapoartele pozitive în privința procurorul-șef interimar al PCCOCS și a unui procuror de la PA

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat rapoartele de evaluare în privința procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) și a dispus promovarea evaluării de către aceștia.

Decizia a fost luată de plenul CSP în cadrul ședinței din 21 octombrie.

Conform datelor de pe site-ul magistrat.md, Victor Furtuna și-a început cariera de procuror în 2011, când a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura sectorului Buiucani din Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.

În 2016, prin ordinul procurorului general al R. Moldova, a fost numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. Trei ani mai târziu, acesta a ocupat fotoliul de procuror în Procuratura Anticorupție, după ce o funcția în instituție a devenit vacantă.

În noiembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Furtuna adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Victor Furtuna a condus grupul de urmărire penală în dosarul Stoianoglo.

În cadrul evaluării sale, au fost abordate neconcordanțe privind prețul comercial al automobilelor, donațiile și transferurile financiare, precum și justificarea surselor de venit ale unui membru al familiei. Totodată, s-au discutat două cauze în care statul a fost condamnat la CEDO — Stoianoglo vs. Moldova, Vieru vs. Moldova și Mătăsaru vs. Moldova — în care subiectul a avut o implicare limitată.

„Completul nu a constatat încălcări ale criteriilor de integritate financiară și etică. În privința automobilului achiziționat în 2011, s-a explicat diferența de evaluare (de la 10.000 la 70.000 lei) prin schimbările de formă ale contractelor tipizate și reînmatricularea ulterioară, fără intenție de denaturare. Referitor la overdrafturile cu un coleg și fratele său, s-a menționat că acestea au fost împrumuturi reciproce prin carduri de credit cu limită de 50 000 lei, rambursate la scurt timp. În cazul imobilelor din 2019, diferențele de preț se explică prin natura bunurilor — o debara și o boxă — cu valori distincte. În cauza Vieru vs. Moldova, procurorul a avut o implicare scurtă, dispunând pornirea urmăririi penale, audierea în condiții speciale; ulterior, cauza a fost casată, stabilindu-se că moartea a fost accidental. În cauza Mătăsaru vs. Moldova, acesta a examinat aspecte legate de pretinsul tratament inuman aplicat de poliție, verificând legalitatea reținerii și respectarea termenului legal, constatând depășirea minimă a duratei reținerii, fără indicii de tortură”, a dat citire raportoarea Rodica Ciobanu.

Mihail Ivanov a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție în noiembrie 2010. Acesta a gestionat urmărirea penală în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”. De asemenea, Ivanov a fost și conducătorul grupului de anchetă în dosarul celor 13 ex-deputați transfugi.

Anterior, Mihail Ivanov a gestionat urmărirea penală în dosarul privatizării „Air Moldova”, precum și în dosarul licitațiilor de sute de milioane de lei câștigate de firma „Bass System”.

În timpul evaluării sale, au fost abordate aspecte privind donațiile numeroase declarate de procuror în anii precedenți, inclusiv cele provenite de la părinți și socri, valoarea imobilului procurat și cheltuielile suportate pentru vacanțe.