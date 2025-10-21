CSJ menține decizia Curții de Apel Centru prin care a fost impusă măsura asiguratorie de limitare a activității PDMM

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis marți, 21 octombrie, respingerea recursului declarat de Partidul Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” (PDMM) și menține încheierea Curții de Apel Centru din 2 octombrie 2025, prin care a fost dispusă masura asiguratorie de limitare a activității PDMM.

Între timp, pe 9 octombrie, Curtea de Apel Centru a dispus limitarea activității Partidului pentru o perioadă de 12 luni. Prin această hotărâre, instanța a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției.

„Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție conchide că instanța de judecată în mod legal a concluzionat existența aspectelor ce pot aduce atingere gravă pluralismului politic și principiilor democratice fundamentale, prin posibila existență a unor acțiuni subversive, derulate prin intermediul PDMM, migrare de la un partid declarat neconstituțional și posibila beneficiere, de către unele persoane cu nume și prenume similar celor din lista candidaților la funcția de deputat, de tranzacții prin intermediul Promsvyazbank (PSB), în vederea finanțării ilicite, precum și având în vedere că aceste circumstanțe relevă practici vulnerabile pentru buna funcționare a procesului democratic, prin încălcarea dreptului alegătorilor de a-și exprima opțiunea, fiind în prezența unui pericol imediat, cert și extrem de grav”, se arată în decizie.

Pe 2 octombrie, Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității PDMM, până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei.

Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în instanță inițiate de Ministerul Justiției la 22 septembrie, împotriva PDMM. Ministerul Justiției a acționat în urma solicitării Agenției Servicii Publice (ASP) și a Serviciului de Informații și Securitate.

La sfârșitul lunii august, Agenția Servicii Publice a „retras temporar” partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), afiliat oligarhului Vladimir Plahotniuc, din lista formațiunilor politice.

Instituția a informat Comisia Electorală Centrală luni, 25 august, că a recepționat, pe 19 august, de la „autoritatea cu competențe de asigurare a securității R. Moldova, date și informații privind existența unor potențiale acțiuni subversive, derulate prin intermediul Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și coordonate de persoane interpuse supuse unor măsuri restrictive internaționale”.

Potrivit documentului de la ASP publicat de CEC, datele și informațiile recepționate de Agenție ar releva desfășurarea activității partidului prin modalități contrare cadrului legal, „fapt ce reclamă întreprinderea măsurilor ce se impun, în particular prin re-examinarea datelor și informațiilor din registrul membrilor partidului în cauză”.

Totodată, pe 9 octombrie activitatea PDMM, asociat cu Vladimir Plahotniuc, a fost limitată pe o perioadă de 12 luni. Decizia a fost pronunțată de magistrații Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru, care au dat curs solicitării Ministerului de Justiție. Hotărârea judecătorească privind limitarea activității partidului politic este definitivă și executorie, însă a putut fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de 10 zile, prin intermediul Curții de Apel Centru.