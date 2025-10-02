Partidul Democrat Modern și partidul Moldova Mare vor avea activitatea limitată, ca măsură asiguratorie, până la pronunțarea hotărârilor de către Curtea de Apel Centru în privința formațiunilor

Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și a partidului Moldova Mare, până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Justiției joi, 2 octombrie.

Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în instanță inițiate de Ministerul Justiției la 22 septembrie, împotriva PDMM, iar la 30 septembrie, împotriva partidului Moldova Mare.

„Ministerul Justiției a acționat în urma solicitării Agenției Servicii Publice (ASP) și a Serviciului de Informații și Securitate în cazul primului partid, respectiv a Comisiei Electorale Centrale (CEC) în cazul celui de-al doilea”, se arată în comunicatul de presă.

Ministerul Justiției a cerut instanței limitarea activității partidelor pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea deciziei.

Moldova Mare a transmis că respinge „categoric insinuările și atacurile recente lansate împotriva lor, care au la bază nu probe, ci concluzii trase prin analogie, speculații și generalizări forțate”.

CEC a concluzionat că, prin acțiunile sale, partidul politic „Moldova Mare” a comis încălcări grave ale procesului electoral democratic. Potrivit informațiilor obținute de de la organele de drept, Moldova Mare a beneficiat de finanțare externă provenită din Federația Rusă, prin intermediul Promsvyazbank – asociată grupului „Șor”. Aceasta contravine legislației privind finanțarea partidelor în campania electorală, care interzice categoric finanțarea externă, directă sau indirectă.

„Legătura stabilită dintre Partidul Politic „Moldova Mare”, Promsvyazbank și grupul „Șor” reprezintă un caz de finanțare externă ilegală. Totodată, acțiunile sunt o amenințare la adresa securității statului și afectează integritatea procesului electoral”, a comunicat anterior Ministerul.

La sfârșitul lunii august, Agenția Servicii Publice a „retras temporar” partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), afiliat oligarhului Vladimir Plahotniuc, din lista formațiunilor politice.

Instituția a informat Comisia Electorală Centrală luni, 25 august, că a recepționat, pe 19 august, de la „autoritatea cu competențe de asigurare a securității R. Moldova, date și informații privind existența unor potențiale acțiuni subversive, derulate prin intermediul Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și coordonate de persoane interpuse supuse unor măsuri restrictive internaționale”.

Potrivit documentului de la ASP publicat de CEC, datele și informațiile recepționate de Agenție ar releva desfășurarea activității partidului prin modalități contrare cadrului legal, „fapt ce reclamă întreprinderea măsurilor ce se impun, în particular prin re-examinarea datelor și informațiilor din registrul membrilor partidului în cauză”.