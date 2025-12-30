Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere nu a promovat evaluarea externă. Magistrata a fost decăzută din dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică pe un termen de cinci ani

Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere nu a promovat evaluarea externă. Astăzi, 30 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a luat decizia de a accepta raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei, cu opt voturi pro și două împotrivă, care aparțin membrelor CSM, Aliona Miron și Livia Mitrofan.

La fel, Ruxanda Pulbere a fost decăzută din dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică pe un termen de cinci ani. Hotărârea poate fi atacă la Curtea Supremă de Justiție.

În urma reevaluării, Comisia a confirmat concluzia potrivit căreia judecătoarea Ruxanda Pulbere nu promovează evaluarea externă. Procedura de reevaluare a fost realizată de întreaga componență a Comisiei, cu excepția unui membru care s-a recuzat. În cadrul noii audieri, Comisia a solicitat explicații suplimentare privind diferențele identificate între venituri, cheltuieli și avere pentru anii 2012–2015 și 2017, aspecte semnalate de CSM în decizia sa.

Pe 15 iulie 2025, plenul CSM a decis respingerea raportului negativ al Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru. Astfel, s-a dispus reluarea procedurii de evaluare în privința magistratei.

Judecătoarea Ruxanda Pulbere activează în sistem din 2011. În iulie 2019, magistrata a fost desemnată în calitate de membru al Colegiului disciplinar, membru supleant ales la Adunarea Generală a Judecătorilor din partea judecătoriilor, începînd cu 2 iulie 2019 pînă la 20 octombrie 2023. În noiembrie 2020, Ruxanda Pulbere a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.