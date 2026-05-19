Cristian Rizea, escortat de paza Parlamentului European, după ce a întrerupt discursul Maiei Sandu la decernarea Ordinului European de Merit. Europarlamentar: „S-a făcut de râs”

Cristian Rizea, fostul deputat român, expulzat de pe teritoriul R. Moldova în 2023, ulterior condamnat pentru corupție și eliberat condiționat în 2025, a întrerupt discursul președintei Maia Sandu din cadrul decernării Ordinului European de Merit, decernat în plenul Parlamentului European. Acesta a scandat „Maia Sandu este un dictator”, iar la scurt timp a fost dat afară din sală.

Cristian Rizea, prezent la Parlamentul European în zona rezervată presei, a încercat să întrerupă discursul președintei din plenul Parlamentului European. Acesta s-a prezentat drept „jurnalist român” și a menționat că este „victima abuzurilor Maiei Sandu”.

„Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maiei Sandu”, a strigat Rizea în timp ce era escortat de pază spre ieșirea din sală.

În timp ce acesta era condus spre ieșire de pază, plenul Parlamentului European aplauda discursul președintei Maia Sandu.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a comentat acțiunea fostului deputat Cristian Rizea, menționând că „s-a făcut de râs”, după ce a întrerupt discursul președintei Maia Sandu din Parlamentul European, în timpul ceremoniei de decernare a Ordinului European de Merit și a acuzat-o că ar fi „dictator”, potrivit NewsMaker.

„Remarcabilă a fost reacția întregului Parlament European. Toate grupurile politice parlamentare au fost în solidaritate cu președinta Maia Sandu. S-au ridicat în picioare, au susținut discursul ei prin aplauze prelungite. Deci vedem foarte clar că oamenii în Uniunea Europeană înțeleg lupta care are loc în Republica Moldova, înțeleg cine dorește să oprească parcursul european al Republicii Moldova”, a spus Mureșan.

Cine este Cristian Rizea

Fostul deputat român Cristian Rizea are o televiziune online unde s-a remarcat prin discursuri anti-europene, conspiraționiste și prin jigniri asupra persoanelor publice, scrie G4Media. Acesta a fost condamnat pentru corupți, iar ulterior eliberat condiționat din închisoare în iulie 2025 în urma unei decizii pronunțate de Tribunalul Ilfov.

Cristian Rizea a fost expulzat din R. Moldova în anul 2023, după ce fugise din România pentru a scăpa de pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare primită în anul 2019 într-un dosar de corupţie.

Rizea a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că a pretins în mod direct de la omul de afaceri Lucian Colţea suma de 300 de mii de euro, disimulată sub forma unor contracte de împrumut fictive. Banii au fost ceruţi în schimbul promisiunii lui Rizea, îndeplinită ulterior, că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi.



