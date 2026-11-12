Cristian Jardan revine la Guvern, iar Ministerul Muncii are o nouă secretară generală

Ministerul Educației are un nou secretar de stat pe domeniul și sport, iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale a numit o secretară generală a instituției. Numirile au avut loc în cadrul ședinței Guvernului din 12 noiembrie.

Așadar, Cristian Jardan a fost numit secretar de stat la Ministerul Educației, responsabil pe domeniul tineret și sport.

„Astăzi încep o nouă etapă în viața mea, cea de secretar de stat în domeniul sportului și tineretului la Ministerul Educației și Cercetării. Este un domeniu care îmi este foarte drag și aproape. Ne dorim să menținem finanțarea disciplinelor sportive, cu accent pe Jocurile Olimpice din 2028. De asemenea, ne propunem să avansăm cu proiectele de creare și dezvoltare a infrastructurii sportive și pentru tineret în toată R. Moldova. Să definitivăm rolul școlilor sportive și să le diversificăm activitatea, să creăm condiții pentru a atrage cât mai mulți bani privați în sector și să aducem cât mai multă lume în domeniu”, a scris Jardan.

Jardan a fost ministrul al Culturii în Guvernul Munteanu. După 12 ani de activitate în domeniul jurnalismului, în 2023, Cristian Jardan a fost numit în calitate de consilier politic în cabinetul premierului Dorin Recean.

Tatiana Bodrug a fost desemnată pentru exercitarea funcției de secretară generală al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit secretarului de stat Vasile Cușca, Bodrug are o experineță de peste 13 ani în serviciul public și peste opt ani în experiență managerială. În cadrul Ministerului a condus direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană, iar din august 2026, exercită interimatul funcției de secretară generală adjunctă.

Totodată, Valeriu Mija a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe în baza cererii de demisie. Acesta a fost numit ambasador al R. Moldova în Belgia și Luxembrug.

