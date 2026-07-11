Consultări la Președinție. Igor Grosu, despre viitoarea componență și structură a Guvernului : „Vom ține cont și de opinia candidatului”

„Dumnealui (n.r. Vasile Tofan) este pragmatic, rațional și prezintă argumente. Într-o discuție, într-o polemică, ajungem la un numitor comun”, a declarat Igor Grosu în fața presei, după consultările de la Președinție privind desemnarea unui candidat la funcția de premier, fiind întrebat cum explică diferențele de viziune ale Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ale candidatului Vasile Tofan pe anumite subiecte.

Totodată, Grosu a menționat că „vom ține cont și de opinia candidatului”, atunci când a fost întrebat despre componența și structura viitoruluiGuvern.

Sâmbătă, 11 iulie 2026, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost așteptat la Președinție pentru consultări pentru desemnarea unui premier. După consultările cu președinta Maia Sandu, Igor Grosu a făcut declarații de presă.

„Ieri a avut loc ședința fracțiunii, în care am avut o discuție bună cu domnul Vasile Tofan, în decursul a câtorva ore, pe polititici, pe priorități. Evident, noi am reiterat prioritățile noastre. Evident, integrarea europeană și angajamentele pe dimensiunile integrării europene rămân în picioare. A reconfirmat și dumnealui atașamentul și susținerea pentru aceste angajamente. Am venit astăzi la doamna președintă și am propus candidatura domnului Vasile Tofan. Doamna președintă a luat act de propunerea PAS”, a declarat Grosu.

Totodată, întrebat depsre manifestul lui Vasile Tofan care a stârnit un val de reacții negative, publicat pe rețelele de socializare, Grosu a replicat: „dumnealui este pragmatic, rațional și prezintă argumente. Într-o discuție, într-o polemică, ajungem la un numitor comun”. Liderul PAS a menționat că „vom ține cont și de opinia candidatului”, cu referire la viitoarea componență și structură a Guvernului

Întrebat cum a reușit PAS să-l convingă pe Vasile Tofan să accepte să vină în funcția de premier, în contextul în care, după alegerile parlamentare din 2025, a refuzat acest lucru, Grosu a menționa că „a fost un cu totul alt context”. Totodată, a sugerat presei să-l întrebe pe Tofan care au fost argumentele pe care le-a oferit atunci când, în 2025, a refuzat propunerea PAS.

Sâmbătă, 11 iulie 2026, a fost a doua zi de consultări, după ce vineri, 10 iulie 2026, președinta Sandu a așteptat la Președinție celelalte fracțiuni parlamentare. Niciuna însă nu a dat curs invitației.