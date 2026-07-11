Politicieni de opoziție, către Vasile Tofan, candidatul agreat de PAS pentru funcția de premier

„Să nu uite domnul Vasile Tofan că PAS și Maia trec, dar țara și memoria colectivă rămân” sau „Vasile Tofan are posibilitatea să demonstreze că va fi prim-ministrul Republicii Moldova, nu prim-ministrul PAS”, sunt două dintre mesajele transmise de politicienii de opoziție după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat că urmează să-l propună pe afaceristul Vasile Tofan în calitate de premier la consultările cu președinta Sandu, planificate pentru sâmbătă, 11 iulie 2026.

La scurt timp de la anunțul PAS privind decizia de a-l propune de Vasile Tofan la funcția de premier, politicienii de opoziție i s-au adresat cu mesaje publice.

„Vasile Tofan poate demonstra că nu vine doar să ocupe funcția de prim-ministru, ci să schimbe modul în care este guvernată Republica Moldova. Astăzi are posibilitatea să demonstreze că va fi prim-ministrul Republicii Moldova, nu prim-ministrul PAS. […] Dacă Vasile Tofan va merge pe această cale, va demonstra că a înțeles mesajul transmis de cetățeni și gravitatea momentului prin care trece țara. Dacă însă va propune același Guvern de partid, cu aceeași echipă și aceeași logică de guvernare, va confirma că s-a schimbat doar numele prim-ministrului, nu și modul de guvernare. În acest caz, alegerile parlamentare anticipate rămân singura soluție democratică prin care cetățenii pot decide cine trebuie să conducă Republica Moldova”, a scris Renato Usatîi, deputat și lider al formațiunii „Partidul Nostru”.

La câteva ore distanță, cu un mesaj asemănător a venit și deputatul fracțiunii Socialiștilor Igor Dodon, președinte al Partidului Socialiștilor din R. Moldova.

„Următorul prim-ministru are de ales: va sluji poporului moldovenesc sau va sluji partidului PAS.[…] Dacă domnul candidat nu este gata să-și asume un mandat exclusiv pentru popor, e mai bine pentru el nici să nu intre în jocul politic al regimului pas&Sandu, ca să nu fie apoi dat afară, arătat cu degetul și învinuit de toate relele. Să nu uite, domnul Vasile Tofan, că PAS și Maia trec, dar țara și memoria colectivă rămân”, a scris Igor Dodon.

Cu un mesaj ceva mai scurt a venit deputatul fracțiunii „Alternativa” Ion Chicu, președinte al Partidului Consolidării și Dezvoltării Moldovei.

„Maia l-a uns,

Mașa l-a tuns…

Curaj, Vasile!”, scrie Chicu.

Și deputatul Vasile Costiuc, președintele fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, a venit cu o reacție la anunțul PAS.