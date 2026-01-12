„Situația actuală este cea mai gravă” – criza energetică de la Kiev se adâncește după ce Rusia a afectat rețeaua electrică

Întrucât Kievul se confruntă cu pene prelungite de curent și temperaturi sub zero grade, oficialii și experții în energie avertizează că infrastructura orașului se apropie de limite. Deși numărul clădirilor fără încălzire a scăzut de la atacul masiv cu rachete și drone din 9 ianuarie, impactul mai larg al crizei asupra vieții de zi cu zi se adâncește, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit primarului orașului Kiev, Vitali Klitschko, aproximativ 800 de clădiri rezidențiale din capitală au rămas fără încălzire pe 12 ianuarie – o scădere semnificativă față de cele 6000 de clădiri lăsate în frig în urma unui atac masiv peste noapte din 9 ianuarie, care a vizat infrastructura critică și a ucis cel puțin patru persoane.

Purtătoarea de cuvânt a lui Klitschko, Oksana Zinovieva, a declarat că mesajul primarului din 9 ianuarie nu a fost un ordin de evacuare, ci mai degrabă „o recomandare pentru cei care pot pleca temporar” să facă acest lucru, având în vedere criza energetică actuală și frigul extrem. Aceasta a menționat că situația rămâne dificilă.

„Mai ales în cazul energiei electrice, care afectează în mod direct sistemele de încălzire și alimentare cu apă”, a spus Zinovieva.

Purtătoare de cuvânt a Administrației Militare a orașului Kiev, Kateryna Pop, a clarificat, de asemenea, că nu a fost emis niciun ordin oficial de evacuare.

„O astfel de decizie nu a fost convenită cu Administrația Militară a orașului Kiev și nu a fost adoptată de Consiliul de Apărare al orașului Kiev”, a spus ea, adăugând că cea mai dificilă situație rămâne pe malul stâng al orașului.

Prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, a confirmat pe 12 ianuarie că zonele cele mai afectate includ Kievul și regiunea Kiev, în special districtele Borîspil și Brovări.

„Prioritatea principală este restabilirea încălzirii și a electricității în toate clădirile rezidențiale”, a declarat Svyrydenko pe Telegram. „Serviciile de urgență lucrează în condiții de îngheț, gheață densă și bombardamente aproape zilnice.”

Sursa: The Kyiv Independent Sursa: The Kyiv Independent

„Situația actuală este cea mai gravă”

Experții în energie spun că, deși acesta nu este cel mai intens val de greve, impactul său este printre cele mai severe de până acum.

„Poate că acesta nu a fost cel mai grav atac, dar acesta este cel mai grav impact pe care l-am văzut. Comparativ cu toate iernile anterioare, situația de acum este cea mai gravă”, a declarat pentru Olena Pavlenko, președinta grupului de experți DiXi Group, cu sediul la Kiev, axat pe energie.

Pavlenko a explicat că atacurile continue din ultimii ani au degradat grav infrastructura energetică a Ucrainei.

„De fiecare dată este mai greu să te recuperezi. Totul este sub gheață, iar reparațiile cablurilor și rețelelor sunt acum de două până la patru ori mai complicate”, a spus femeia.

Pavlenko a menționat, de asemenea, că Ucraina duce lipsă de piese de schimb esențiale pentru centralele de cogenerare, pe care Rusia le vizează în mod specific. Aceasta a subliniat că guvernul nu a dezvăluit cât de gravă este situația și a cerut o mai bună comunicare din partea Ministerului Energiei din Ucraina.

„Ministerul Energiei trebuie să fie mai deschis cu oamenii și cu partenerii internaționali. Tăcerea este adesea văzută ca ignoranță. Explicarea a ceea ce se întâmplă ar ajuta la restabilirea încrederii și la atragerea sprijinului și a echipamentelor de care avem nevoie urgentă”, a spus ea.

Ministerul Energiei nu a răspuns la o solicitare din partea The Kyiv Independent până la momentul publicării.

Furnizorii privați de energie au declarat, de asemenea, că restabilirea energiei electrice devine din ce în ce mai dificilă.

„Părțile funcționale ale sistemului sunt supraîncărcate, iar întreruperile sunt consecința inevitabilă”, a declarat DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina.

Pentru a aborda aceste provocări, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a înființat o unitate dedicată de intervenție energetică pentru a oferi asistență în timpul penelor prelungite de curent, a anunțat ministrul de Interne din Ucraina, Ihor Klymenko.

„La Kiev, Serviciul de Urgență de Stat a desfășurat generatoare pentru a furniza temporar energie electrică clădirilor rezidențiale unde restaurarea este încă în curs de desfășurare. Generatoare suplimentare au fost transferate din alte regiuni pentru a asigura un răspuns rapid. „O Unitate Energetică specială a fost formată în acest scop”, a declarat Klymenko.

Agenția forestieră de stat a țării aprovizionează constant depozitele cu lemne de foc, pe măsură ce situația se deteriorează, pregătindu-se pentru „orice scenariu”, a declarat agenția într-un comunicat de presă. Până în prezent, a acumulat 220 000 de metri cubi de lemne – suficienți pentru cetățeni, armată și instalații civile.

„Tăierea legăturilor energetice dintre est și vest”

Potrivit lui Denys Sakva, analist energetic la firma de investiții ucraineană Dragon Capital, Rusia pare să vizeze rețeaua electrică a Ucrainei într-un mod care ar putea izola regiunile industriale de principalele centre de generare a energiei din țară.

„Ei încearcă să deconecteze zonele estice dezvoltate industrial, precum Dnipro și Zaporijjea, de malul drept, unde se află cea mai mare parte a producției de energie”, a declarat Sakva.

Malul stâng, inclusiv părți din Kiev și o mare parte din estul și sud-estul Ucrainei, are o capacitate de generare foarte limitată din cauza atacurilor constante ale Rusiei. Electricitatea de pe malul drept trebuie transferată peste râul Nipru folosind substații de înaltă tensiune operate de Ukrenergo, operatorul de rețea de stat, multe dintre acestea fiind vizate în mod deliberat pentru distrugere.

„Devine din ce în ce mai greu. Când o centrală electrică este lovită de zece ori, reparațiile durează mai mult de fiecare dată. Piesele de schimb se termină. Nu poți canibaliza din alte centrale la nesfârșit”, a spus Sakva.

El a menționat, de asemenea, că Rusia are acum mii de drone și mult mai multă experiență în țintirea rețelei electrice a Ucrainei decât avea în 2022, ceea ce face ca atacurile recente să fie mai dăunătoare.