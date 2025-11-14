VIDEO Constantin Cheianu, de la tribuna Parlamentului: „Rusia își alungă cei mai mari artiști din țară, îi bagă la pușcărie, iar noi le acordăm cetățenia noastră”

Deputatul PAS, care a anunțat pe 12 noiembrie să renunță la mandat, Constatin Cheianu, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței din 13 noiembrie în timpul examinării proiectului de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. În discursul său, Cheianu a adus argumente de ce parlamentarii trebuie să voteze Acordul.

„Eu activez de peste 40 de ani în domeniu culturii și știu ce acțiuni și evenimente culturale au susținut și au organizat aici, În R. Moldova, instituțiile străine, precum Alianța Franceză, Institutul Cultural Român, Organizația IREX din Statele Unite, Institutul German Goethe, la multe dintre aceste acțiuni am fost invitat. Dar nici eu, nici cei mai mulți dintre colegii mei din domeniul artelor nu am auzit niciodată și nu am fost invitați niciodată la vreun proiect cultural ori eveniment artistic susținut de Centrul de Cultură Rusă”, a declarat Cheianu la tribuna Parlamentului.

„Nicio altă cultură sau limbă străină nu este mai reprezentată la Chișinău decât limba și cultura rusă”

„Dar știți care e paradoxul, nicio altă cultură sau limbă străină nu este mai reprezentată la Chișinău decât limba și cultura rusă. Domnilor deputați, apărători ai culturii ruse, știți că luna aceasta noiembrie ar putea fi declarată luna culturii ruse la Chișinău? Dar Centrul de Cultură Rusă nu are nicio atribuție la acest fapt. În noiembrie, vin la Chișinău unul dintre cei mai buni actori ai Rusiei, Danila Kozlovsky. Tot în noiembrie, va susține un spectacol unul din cei mai valoroși muzicieni și instrumentiști ruși pe numele lui de scenă, Didiulea. În noiembrie, vine din nou pentru a treia oară la Chișinău Mariya Mashkova, o altă actriță remarcabilă a Rusiei și tot în noiembrie sunt programate spectacole a doi dintre cei mai buni stand-uperii ruși, Ruslan Belîi și Aleksandr Nezlobin. Apropo de Mariya Mashkova, poate știți că ea a fugit de războiul lui Putin și de putinistul de taică-su și s-a stabilit în America. Acolo repetă acum un spectacol după lucrările lui Davlatov și știți unde va avea loc premiera mondială a acestui spectacol? Nu la New York, nu la Moscova, dar la Chișinău, pe 30 noiembrie. Știți cine se ocupă cu adevărat de promovarea culturii ruse în Moldova? Guvernul R. Moldova, pentru că noi avem la Chișinău un adevărat Centru de Cultură Rusă care este Teatrul Rus Cehov, subvenționat din bugetul țării, adică din banii noștrii. Noi mai avem în Chișinău un Teatru de Operă și Balet unde se joacă trei opere și trei balete ale marelui Ceaikovski. Se mai joacă creații lui Rimski-Korsakov, Rahmaninov. A contribuit măcar cu vreo rublă Centrul de Cultură Rusă și Guvernul rus la susținerea Reatrului Cehov și de Operă? Nimic”, a spus deputatul.

„A calculat cineva câte miliarde de lei investim din bugetul statului pentru susținerea și promovarea limbii ruse, a culturii ruse, a mentalității ruse”

„Totodată, aș vrea să amintesc că tot din bugetul țării sunt subvenționate liceele și școlile cu predare în limba rusă, unde este promovată, de asemenea, limba rusă, cultura rusă și aș zice, și mentalitatea rusă. Nu aș vrea să uităm că Transnistria și Găgăuzia, regiuni în care sunt promovate limba și cultura rusă profită de statul moldovenesc fie pentru relațiile economice avantajoase cu țările europene, fie pentru a călători în țările europene. A calculat cineva câte miliarde de lei investim noi, de fapt, din bugetul statului, adică din banii are ar putea merge pentru pensii, salarii, indemnizații în susținerea și promovarea limbii ruse, a culturii ruse, a mentalității ruse. Le-a prezentat oare vreodată cineva dintre demnitarii noștri, oficialilor ruși cifra cheltuielilor acestea când ei ne acuză că nu susținem limba și cultura rusă. Cu ce obraz ne cere Rusia să promovăm cultura lor dacă Guvernul Rusiei își bate joc de propria cultură și de reprezentanții acesteia. Zeci de scriitori și artiști ruși au fost declarați agenți străini și alungați din țară, alții au fost băgați în pușcărie, așa ca scriitoarea Svetlana Petriychuk și regizoarea Evghenia Bercovici, condamnate la șase pentru spectacol.”

„Rusia își alungă cei mai mari artiști din țară, îi bagă la pușcărie, iar noi le acordăm cetățenia noastră”

„În ultimii ani la Chișinău s-au aflat trei cei mai mari scriitori ai Rusiei de astăzi. Vladimir Sorokin, Guzel Yakhina, Ivan Vyrypaev, presupun că unii dintre vorbitorii de limbă rusă din această sală nici măcar nu au auzit de aceste nume. Rusia își alungă cei mai mari artiști din țară, îi bagă la pușcărie, iar noi le acordăm cetățenia noastră. Așa cum le-am acordat-o membrilor celei mai valoroase trupe de rock din Rusia, Bi-2, celui mai important critic de film din Rusia, Anton Dolin, celui mai valoros expert de arte plastice, Marat Gherman. Am văzut cu toții investigația Ziarului de Gardă despre felul cum s-a implicat Federația Rusă în alegerile noastre din ultimii ani, vă amintiți ce îi spunea jurnalistei noastre unul din curatorii ei de la Moscova când a trebuit să explice cu ce instrumente trebuie să acționeze Rusia în Moldova ca să-și impune voința? Curatorul nu a spus că Rusia ar trebui să acționeze în Moldova cu Tolstoi, Cehov, Ceaikovschi, Tarkovski, și alți mari creatori. Rusia trebuie să acționeze cu frică și bani, așa a spus el. Văd că unii din această sală așteaptă probe și argumente juridice ferme, în situația în care Rusia ne-a declarat război hibrid și recurge la frică și bani, noi trebuie să ne apărăm așa cum putem, adică denunțând Acordul cu privire la Centrul de Cultură Rusă”, a afirmat Cheianu.

În ședința din 13 noiembrie, Parlamentul a susținut în prima lectură proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

Din cei 97 de parlamentari prezenți la ședință șaizeci de deputați au votat pentru denunțarea documentului, 54 de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și 6 de la Democrația Acasă. Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a votat împotriva închiderii Centrului Cultural Rus, dar primarul Ion Ceban, înainte de a-i fi acceptată cererea de demisie, nu a participat la vot. Nici deputata PAS Anastasia Nichita nu a votat, conform datelor votului electronic. Împotrivă a votat și fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”, fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din R. Moldova și deputatul neafiliat Vasile Tarlev.

Proiectul de denunțare a fost elaborat de Ministerul Culturii, care argumentează că, „în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul cu Federația Rusă poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narațiuni distorsionate, prezentând un risc pentru securitatea informațională a R. Moldova”, conform unui comunicat de presă. Totodată, având în vedere că țara noastră nu are un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu ar exista „un mecanism echitabil” pentru promovarea informațiilor despre R. Moldova, ceea ce „subminează echilibrul și scopul inițial al Acordului”.

Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, Centrul Cultural Rus. De la momentul ratificării Acordului, R. Moldova nu a instituit un Centru cultural în Federația Rusă, în baza principiului reciprocității prevăzut de Acord.

Centrul Cultural Rus se află sub administrarea directă a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și este finanțat de către Agenția Rusă Rossotrudnicestvo, instituție aflată în subordinea directă a președinției ruse. Aceasta a fost introdusă în sancțiuni internaționale, fiind calificată de UE drept „principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă, inclusiv promovarea așa-numitului concept «Russkiy Mir»”.

Denunțarea Acordului a fost inițiată în februarie 2025, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, în urma unei încălcări a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.