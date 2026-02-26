Concepția disciplinei școlare „Limba și literatura rusă”, subiect de consultări publice. Detalii de la Ministerul Educației și Cercetării

Discuții publice dedicate concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățământul general vor fi organizate de către Ministerul Educației și Cercetării. Comunitatea educațională și factorii interesați sunt invitați să se alăture.

Scopul discuțiilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, este analiza fundamentelor conceptuale ale disciplinei, clarificarea viziunii curriculare și colectarea de opinii și recomandări atât din partea cadrelor didactice și de conducere cât și a specialiștilor și reprezentanților facultăților de profil.

Consultările publice se vor desfășura atât online, cât și offline.