Concepția disciplinei școlare „Limba și literatura rusă”, subiect de consultări publice. Detalii de la Ministerul Educației și Cercetării
Discuții publice dedicate concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățământul general vor fi organizate de către Ministerul Educației și Cercetării. Comunitatea educațională și factorii interesați sunt invitați să se alăture.
Scopul discuțiilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, este analiza fundamentelor conceptuale ale disciplinei, clarificarea viziunii curriculare și colectarea de opinii și recomandări atât din partea cadrelor didactice și de conducere cât și a specialiștilor și reprezentanților facultăților de profil.
Consultările publice se vor desfășura atât online, cât și offline.
„Elaborarea unei Concepții distincte pentru disciplina Limba și literatura rusă reprezintă un element de noutate în procesul de reformă curriculară. Până în prezent, documentele curriculare nu au fost precedate de un document similar separat care să fundamenteze în mod explicit viziunea și misiunea disciplinei, să clarifice dilemele conceptuale și să traseze direcțiile sale de dezvoltare.
În acest context, Ministerul propune analiza Concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățământul general, disponibilă pe platforma MEC aici, iar opiniile și propunerile pot fi transmise prin intermediul formularului dedicat consultărilor publice, disponibil aici”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.