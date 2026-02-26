Fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, nu a fost numit în Comisia de evaluare a procurorilor. Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi

Astăzi, 26 februarie, proiectul de hotărâre cu privire la numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor a fost votat de 53 de deputați, din numărul minim necesar de 61.

Herman von Hebel a fost președintele Comisiei Pre-Vetting, structură care a efectuat evaluarea extraordinară a candidaților la funcția de membri în cadrul organelor de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor.

Conform raportului Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Bernard Lavigne „deține experiență profesională remarcabilă și competențe necesare care vor contribui la buna desfășurare a procesului de evaluare”.

Comisia Pre-Vetting, care și-a încheiat activitatea în noiembrie 2025, a prezentat raportul final în Parlament la 10 februarie 2026. Membrii Comisiei au vorbit la Podcast ZdCe despre lecțiile procesului de pre-vetting, așteptările și realitățile la care s-a ajuns la finalizarea evaluărilor.

„Cred că cea mai importantă lecție pe care o putem desprinde din acest exercițiu se referă, în esență, la accentul pus pe calitatea muncii și timpul necesar pentru verificarea temeinică a tuturor candidaților și a trecutului acestora într-un mod riguros. Mai devreme am menționat că era mai importantă calitatea decât viteza. Cred că niciun exercițiu de vetting, indiferent de țară, nu ar avea de câștigat dacă ar proceda invers și ar adopta rapid decizii în privința candidaților. Candidații nu ar accepta acest lucru și nu ar fi corect față de ei, iar sistemul judiciar nu s-ar îmbunătăți în acest mod. Așadar, cred că accentul trebuie pus pe calitate, pe rigoarea procesului, prin elaborarea unor decizii bine gândite, bine argumentate. Cred că este foarte important să avem în vedere acest lucru. Da, toate procesele au nevoie de sprijin politic. Așa cum probabil am menționat mai devreme, am lucrat în mai multe țări, în Balcani, în alte țări, unde există, de asemenea, probleme legate de funcționarea sistemului judiciar și unde au loc uneori discuții despre necesitatea unui proces de vetting sau pre-vetting. Până la urmă, fără un sprijin politic puternic, un astfel de proces nu poate funcționa. Iar acest sprijin l-am văzut aici, în Moldova la un nivel pe care nu l-am întâlnit nicăieri altundeva. Însă sprijinul politic nu înseamnă ingerință politică. Acestea sunt chestiuni complet diferite”, a menționat Herman von Hebel.

