Taximetrist, implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni, a fost plasat în arest pentru 30 de zile

Activitatea infracțională a unui taximetrist, implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni, care vindea marijuana unui cerc restrâns de persoane, a fost documentată și destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a INI, anunță Poliția.

La mijlocul lunii decembrie, în timpul unor percheziții efectuate în automobilul utilizat pentru transportul pasagerilor, a fost depistatǎ și ridicatǎ marijuana și două telefoane folosite în activitatea infracțională. Ulterior, la domiciliul suspectului, polițiștii au ridicat 350 grame de marijuana, 3.500 Euro, 43.000 lei și automobilul utilizat pentru transportul drogurilor, scrie Poliția.

Potrivit comunicatului, bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă între 7 și 10 ani de închisoare.