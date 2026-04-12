67 de intervenții în 24 de ore. Salvatorii au fost la datorie în Noaptea Învierii

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au fost solicitați să intervină în 67 misiuni. În cele mai dese cazuri, angajații IGSU au avut intervenții la lichidarea focarelor de ardere, dar și prevenirea incidentelor și altor situații excepționale, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Salvatorii și pompierii IGSU au fost la datorie în Noaptea Învierii, pentru siguranța cetățenilor, astfel încât aceștia să se bucure de sărbătoarea Paștelui. Pe parcursul Nopții Învierii, echipele de intervenție au monitorizat situația operativă la nivel național, fiind gata să intervină în caz de situații de urgență”, se arată în comunicatul emis de IGSU.

Totodată, angajații IGSU au continuat activitățile de prevenire, pentru a reduce riscurile. Potrivit informațiilor colectate din subdiviziunile teritoriale ale instituției, în lăcașele de cult nu au fost înregistrate incendii sau alte situații de urgență.

Pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță și în continuare, IGSU informează că în toate subdiviziunile teritoriale rămân mobilizați peste 400 de angajați, cu 139 de unități de tehnică, pregătiți să intervină operativ în orice situație.



În caz de situații excepționale, oamenii sunt rugați să apeleze Serviciul 112.