IGSU reamintește cetățenilor regulile de securitate în preajma sărbătorilor pascale. Peste 400 de pompieri și salvatori vor fi la datorie în Noaptea Învierii

În Noaptea Învierii, peste 400 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cu 139 unități de tehnică vor asigura securitatea cetățenilor. Conform IGSU, salvatorii vor fi pregătiți să prevină situațiile de risc, dar și să intervină prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații excepționale.

„Potrivit datelor colectate din subdiviziunile IGSU, în preajma sărbătorilor pascale, salvatorii și pompierii au desfășurat activități de informare și instruire în 1492 de lăcașuri de cult din toate regiunile țării, fiind instruite 5137 de persoane”, scrie IGSU.

Având în vedere riscurile asociate utilizării focului deschis, cum ar fi lumânări, candele și Focul Haric, în cadrul slujbelor religioase, IGSU reamintește cetățenilor despre importanța respectării următoarele reguli de securitate:

lumânările și candelele trebuie aprinse doar în locuri special amenajate, departe de materiale ușor inflamabile și supravegheate în permanență;

în timpul slujbelor religioase, enoriașii sunt îndemnați să evite aglomerațiile și să nu blocheze căile de evacuare;

autovehiculele trebuie parcate regulamentar, pentru a permite accesul autospecialelor de intervenție;

copiii trebuie supravegheați strict și să nu le fie permis jocul focul, lumânările sau chibriturile;

după încheierea slujbelor religioase, sursele de foc trebuie stinse;

slujitorii bisericești sunt îndemnați să verifice sobele, coșurile de fum și instalațiile electrice, precum și să asigure aerisirea încăperilor;

lăcașele de cult trebuie dotate cu mijloace de primă intervenție, iar planurile de evacuare să fie plasate în locuri vizibile;

este strict interzisă aprinderea focurilor în spații deschise și arderea cauciucurilor, acestea fiind extrem de periculoase și toxice pentru sănătate și mediu, dar și pot răspândi incendii.

În situații de risc, oamenii sunt rugați să apeleze de urgență Serviciul 112.