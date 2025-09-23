Compania producătoare a serialului „Plaha” spune că nu a beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat

„Magnet Production”, compania care a produs serialul „Plaha” a precizat că în realizarea serialului compania și întreaga echipă de producție nu au beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat – fie că e vorba de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Culturii sau alte entități publice.

„Nu a existat niciun contract, acord sau înțelegere privind finanțarea acestui proiect din bani publici. La un moment dat a avut loc doar o discuție preliminară cu Ministerul Culturii, legată de o posibilă achiziție a drepturilor de difuzare pe teritoriul țării, însă aceasta nu s-a concretizat. Pe tot parcursul producției și post-producției, nu au fost utilizate fonduri publice”, a precizat „Magnet Production”.

La Palatul Național, vineri, 29 august, a avut loc premiera serialului„Plaha”, un film „despre caracatița politică și despre corupția din sistem”.



Producția a stârnit critici în spațiul public după ce s-a constatat că, la începutul lunii august, cabinetul de miniștri a aprobat propunerea Ministerului Culturii (MC) de a achiziționa dreptul de utilizare a operei audiovizuale, urmând să aloce pentru asta până la 2,5 milioane de lei, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Potrivit hotărârii de Guvern, proiectul cinematografic reprezintă un serial cu mai multe episoade, un thriller politic care povestește despre realitățile perioadei de tranziție postsovietică. Conform acelorași informații, ministerul dorea să aloce suma de până la 2,5 milioane de lei pentru achiziționarea dreptului de utilizare.